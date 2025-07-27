«Скоро начнут порно в клипах показывать»: Злата Огневич взбудоражила Сеть откровенным видео

Певица Злата Огневич, недавно снявшаяся в соблазнительной фотосессии, оригинально анонсировала выход нового клипа на песню «Вільна».

На своей странице в соцсети она выложила короткое видео, которое прокомментировала так: «Он сделал меня свободной. Он снял все блоки… Если кто-то сказал бы мне еще год назад, что я пойду на это, я бы не поверила…»

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Интимная сцена с ласками в ванне вызвала резкую реакцию у многих фолловеров. Впрочем, были и те, кто с восхищением откликнулся на клип, и предвидел «нашествие морализаторов».

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Фото - скриншот

Фото - скриншот

Фото - скриншот

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Фото - скриншот

Напомним, что ранее резкую реакцию фолловеров вызвало заявление певицы о том, что она еще не готова стать мамой.

Фото из соцсетей

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