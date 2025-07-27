В Раде снова задумались над увеличением пенсионного возраста в Украине: в чем подвох?

В рамках пенсионной реформы в Украине ежегодно увеличивают продолжительность страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Так, в 2025 году страховой стаж должен составлять не менее 32 лет. Также свои требования для людей, которые будут выходить на заслуженный отдых позже — в 63 года и 65 лет. До 2028 года требования будут увеличиваться на один год и в конце концов для выхода на пенсию в 60 лет человек должен иметь не менее 35 лет страхового стажа. А уже с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

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Впрочем, как пишет профильное издание «На пенсии», в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, которым предлагается увеличить пенсионный возраст.

По словам эксперта Сергея Коробкина, речь идет о документе № 5566 о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и его альтернативном варианте под номером 5566−1. Он отмечает, что первый законопроект зарегистрировали еще в 2021 году, но только сейчас вернулись к его рассмотрению из-за проблем с наполнением Пенсионного фонда Украины.

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В частности, документ предлагает увеличить пенсионный возраст до 61 года, но делать это в течение 12 лет — добавлять по одному месяцу ежегодно. В то же время женщинам, которые родили детей и воспитывали их до шести лет, предлагают пенсионный возраст снизить — на пол года за каждого такого ребенка, но не более на три года от установленного пенсионного возраста.

«Если у женщины есть один ребенок, а новый пенсионный возраст будет 61 год, то такая женщина уйдет на пенсию в 60,5 лет. Фактически здесь все равно есть увеличение пенсионного возраста, хотя оно и не очень существенное. Женщины, имеющие двоих детей, просто уйдут на пенсию в 60 лет, как и раньше», — пояснил Сергей Коробкин и добавил, что в альтернативном законопроекте есть лишь положения об уменьшении пенсионного возраста для женщин.

Но дело в том, что меморандум по МВФ не предусматривает введение новых пенсионных льгот, в том числе и уменьшение пенсионного возраста кому-либо.

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Напомним, что при расчете пенсии украинцам разрешили исключать периоды с низкой зарплатой во время боевых действий.

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