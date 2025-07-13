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При расчете пенсии украинцам разрешили исключать периоды с низкой зарплатой: как это может сказаться на размере выплат
В Бюджетной резолюции на 2025−2027 годы предусмотрено, что в следующем году минимальная зарплата вырастет с 8000 до 8688 грн, что скажется и на соцвыплатах. Так, предполагается, что, в частности, минимальная пенсия увеличится с 2361 до 2564 грн.
Стоит заметить, что действующее украинское законодательство содержит ряд правил, позволяющих увеличивать размер пенсионных выплат, не ожидая повышения социальных стандартов. Так, в свое время были приняты соответствующие изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пишет «На пенсии», ссылаясь на аналитику от канала «Народная мысль».
Как известно, размер зарплаты, из которой отчисляются социальные взносы, влияют на размер пенсионных выплат будущего пенсионера. Во время войны многие украинцы потеряли работу или стали получать небольшую зарплату. Учитывая это, были приняты изменения, позволяющие не учитывать при исчислении пенсии периоды с низкими доходами во время военного положения.
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Для того чтобы это учли при исчислении пенсии, граждане должны подать соответствующую заявку в Пенсионный фонд с просьбой исключить период военного положения из расчета зарплаты. Важно, что при этом страховой стаж за эти годы полностью сохраняется.
Коэффициент зарплаты может повысить и стандартная оптимизация — когда из периода исчисления заработной платы исключается до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд с наименьшим доходом.
Есть и правило, касающееся доходов, которые граждане получали до 1 июля 2000 года. Если зарплата у человека была значительной, то в ПФУ можно предоставить справку с предприятия, где содержатся данные о доходе в то время. Это также может быть учтено при исчислении пенсии.
Ранее в ПФУ объясняли, как выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если человеку не хватает страхового стажа.
Фото — Pixabay130
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