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Умер известный украинский бизнесмен, построивший для себя мавзолей за три миллиона долларов
В возрасте 86 лет ушел из жизни известный аграрий, генеральный директор ООО «Земля и воля», народный депутат Украины первого созыва, Герой Украины Леонид Григорьевич Яковишин, много лет живший и работавший в Бобровице на Черниговщине, и там, кстати, построивший себе мавзолей. Еще в 2021 году он рассказывал журналистам, что этот проект — полностью его задумка. Один саркофаг в нем стоит 150 тыс долларов, а стоимость всей усыпальницы — 3 млн долларов.
О смерти агрария сообщили в Бобровицкой территориальной громаде, отметив, что его имя «навеки вписано в историю громады как человека-новатора, хозяина, патриота, искренне болевшего за судьбу Украины и украинцев».
«Смерть Леонида Григорьевича — это болезненная потеря для всей Бобровицкой громады, для аграрного сообщества страны, для всех, кто имел честь знать его лично», — говорится в сообщении.
Предприятие, созданное Яковишиным, считается одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Украины. Основные производственные мощности и офис расположены в Бобровицком районе Черниговской области. По объему земельного банка предприятие занимает 51 место в рейтинге «Топ 100 латифундистов Украины».
Напомним, что три года назад, в конце июля 2022 года, в Николаеве в результате попадания российской ракеты в дом погиб герой Украины, владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины «Нибулон», вице-президент Украинской зерновой ассоциации 74-летний Алексей Вадатурский. Вместе с ним погибла и его жена.
Фото Бобровицкой тергромады177
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