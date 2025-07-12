41.38 / 41.95 48.59 / 49.29
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Враг нанес авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения

17:01 12 июля 2025
Россияне ударили КАБом по окраине Сум. Фото ОВА

Российские захватчики, которые ночью атаковали с воздуха Украину дронами-камикадзе и ракетами, сосредоточившись на западных регионах, 12 июля днем ударили по Сумщине и убили двух человек.

«Около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской громады. Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернечского старостата. Есть разрушенные и поврежденные дома», — сообщил руководитель областной военной администрации Сумщины Олег Григоров.

А мэр областного центра Артем Кобзарь уточнил, что полностью разрушен один дом, еще четыре частных дома повреждены.

РЕКЛАМА

Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар также наносили «Ланцетом» — этот российский БпЛА может долетать до окрестностей города.

Тяжело было и 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате «прилетов» были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня захватчики ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня.

В этом году россияне, активизировавшиеся на Сумском направлении, постоянно наносят удары по областному центру, в том числе и ракетами. Так, в Вербное воскресенье, 13 апреля, враг ударил по центру днем — много людей погибло.

РЕКЛАМА

Фото ОВА

92

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Шабунин получил подозрение от ГБР, фото из открытых источников

Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран

Орбакайте с дочерью, фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/p/DKuTVmquQZa/?hl=ru&img_index=2

Уже выше мамы: Орбакайте показала, как выглядит красавица-внучка Аллы Пугачевой

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Расклад карт Таро на 13 июля. Фото Pixabay

Львам — «Король Пентаклей», Овнам — «Туз Жезлов», а Тельцам — «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июля

Следующий материал
Новости партнеров