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Враг нанес авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения
Российские захватчики, которые ночью атаковали с воздуха Украину дронами-камикадзе и ракетами, сосредоточившись на западных регионах, 12 июля днем ударили по Сумщине и убили двух человек.
«Около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской громады. Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернечского старостата. Есть разрушенные и поврежденные дома», — сообщил руководитель областной военной администрации Сумщины Олег Григоров.
А мэр областного центра Артем Кобзарь уточнил, что полностью разрушен один дом, еще четыре частных дома повреждены.
Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар также наносили «Ланцетом» — этот российский БпЛА может долетать до окрестностей города.
Тяжело было и 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате «прилетов» были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня захватчики ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня.
В этом году россияне, активизировавшиеся на Сумском направлении, постоянно наносят удары по областному центру, в том числе и ракетами. Так, в Вербное воскресенье, 13 апреля, враг ударил по центру днем — много людей погибло.
Фото ОВА92
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