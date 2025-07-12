Враг нанес авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения

Российские захватчики, которые ночью атаковали с воздуха Украину дронами-камикадзе и ракетами, сосредоточившись на западных регионах, 12 июля днем ударили по Сумщине и убили двух человек.

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«Около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской громады. Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернечского старостата. Есть разрушенные и поврежденные дома», — сообщил руководитель областной военной администрации Сумщины Олег Григоров.

А мэр областного центра Артем Кобзарь уточнил, что полностью разрушен один дом, еще четыре частных дома повреждены.

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Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар также наносили «Ланцетом» — этот российский БпЛА может долетать до окрестностей города.

Тяжело было и 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате «прилетов» были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня захватчики ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня.

В этом году россияне, активизировавшиеся на Сумском направлении, постоянно наносят удары по областному центру, в том числе и ракетами. Так, в Вербное воскресенье, 13 апреля, враг ударил по центру днем — много людей погибло.

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Фото ОВА

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