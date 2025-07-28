Следов транзакций не заметили: почему в августе часть пенсионеров может остаться без выплат

В то время как часть людей на заслуженном отдыхе может рассчитывать в августе на усиленные выплаты — от 450 до 3100 гривен по случаю Дня независимости, некоторые пенсионеры рискуют вообще остаться без поступлений.



Об этом сообщил в комментарии телеканалу «Киев24» Андрей Рева, министр социальной политики в 2016—2019 годах.



По его словам, при принятии государственного бюджета на 2025 год, Верховная Рада предоставила полгода, чтобы некоторые категории пенсионеров подтвердили свою личность. Поэтому в августе будут приостановлены выплаты для людей на заслуженном отдыхе, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и проживавших на оккупированных территориях до 24 февраля 2022 года.

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«Практически речь идет о бывших жителях ОРДЛО. Это не касается тех пенсионеров, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены искать убежище в других регионах Украины после начала широкомасштабного вторжения», — пояснил он.

По словам Андрея Ревы, на конец 2023 года на банковских счетах этих людей было накоплено около 10 миллиардов гривен, однако транзакции по этим счетам не фиксировались.

«Пенсионеры не получали, не снимали, не использовали эти средства. И эти люди не проходили физическую идентификацию. То есть фактически средства для выплаты пенсий висят в банке, и движения по этим средствам нет», — отметил он.

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Экс-министр напомнил, что Верховная Рада, принимая государственный бюджет на 2025 год, решила выделить время, чтобы эти пенсионеры подтвердили свою личность.

«Если этого не произойдет, то с августа эти деньги переведут в Пенсионный фонд, и они там будут находиться. Когда эти люди найдутся или выяснится, что, к сожалению, их нет, если такие случаи будут, право получить деньги предоставится их родственникам», — объяснил дальнейшую судьбу этих средств Андрей Рева.

Напомним, ранее эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал о проекте закона, которым предлагается увеличить пенсионный возраст в Украине.

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Фото — Pixabay

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