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Потап поддержал Сердючку и «загремел» в больницу (фото)

16:49 16 июня 2025
Потап попал в больницу. Фото из соцсетей

Артит-уклонист Потап, недавно отличившийся исполнением песни «Опа», опубликовал в сториз фото с поддержкой Верки Сердючки. Как известно, сейчас в Сети разгорается новый скандал относительно того, что на «закрытой» вечеринке Андрей Данилко исполнял песни на русском.

«Поддерживаю Верку», — написал Алексей Потапенко на своей странице в соцсетях и разместил фото Данилко.

Фото со страницы Алексея Потапенко

И вскоре, похоже, получил «ответку» — на его странице в соцсети появились фотографии Алексея Потапенко на медицинской каталке и в больнице.

«Вот это да, поворот сюжета. Мечтал сделать паузу — свершилось: „скорая“, капельницы, больница», — написал он.

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44-летний артист поблагодарил врачей и отметил: «Я жив».

Свой пост артист написал на русском и английском языках. О причинах госпитализации он сообщать не стал. Как не стал и уточнять, в какой из стран с ним это произошло.

Напомним, что ранее Алексей Потапенко рассказывал о ДНК-исследовании, которое позволило обнаружить, что у него много «неславянских генов».

Фото из соцсети

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