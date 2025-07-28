41.53 / 41.91 48.50 / 49.04
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов

14:21 28 июля 2025
Оператор дронов

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина — мировой лидер в ведении боевых действий в условиях постоянного наблюдения и широкого применения беспилотных технологий, сообщает Espreso.

«Характер войны меняется прямо сейчас. Украина оказалась в центре этой трансформации. Беспилотники и другие автономные системы — мощный новый инструмент. Но нельзя удерживать или захватывать территорию только с помощью дронов. Они — разновидность боеприпасов. Это оружие следует грамотно интегрировать в общую концепцию военных операций. Когда Украина начала контрнаступление в Курской области, несмотря на то, что у россии есть тысячи беспилотников, украинским силам удалось совершить неожиданный прорыв через границу. Сегодня Украина является мировым лидером по ведению боевых действий в условиях постоянного наблюдения и широкого применения беспилотных технологий», — отметил генерал.

Ходжес добавил, что армии США, следящей за этим опытом, нужно сделать выводы, как адаптироваться к новым реалиям. Он убежден, что Украина первой в мире разработает противодействие дронам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бен Ходжес убежден, что, пока путин жив, он не согласится на результат, при котором Украина станет сильной.

РЕКЛАМА

21173

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оператор дронов

В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов

Таро-прогноз на 29 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Овнам — «Маг», Львам — «Сила», а Близнецам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 29 июля

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Джамала показала отдых с детьми в Турции

Фигура!: сеть в восторге от фотографий популярной певицы

Следующий материал
Новости партнеров