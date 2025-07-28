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В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов
Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина — мировой лидер в ведении боевых действий в условиях постоянного наблюдения и широкого применения беспилотных технологий, сообщает Espreso.
«Характер войны меняется прямо сейчас. Украина оказалась в центре этой трансформации. Беспилотники и другие автономные системы — мощный новый инструмент. Но нельзя удерживать или захватывать территорию только с помощью дронов. Они — разновидность боеприпасов. Это оружие следует грамотно интегрировать в общую концепцию военных операций. Когда Украина начала контрнаступление в Курской области, несмотря на то, что у россии есть тысячи беспилотников, украинским силам удалось совершить неожиданный прорыв через границу. Сегодня Украина является мировым лидером по ведению боевых действий в условиях постоянного наблюдения и широкого применения беспилотных технологий», — отметил генерал.
Ходжес добавил, что армии США, следящей за этим опытом, нужно сделать выводы, как адаптироваться к новым реалиям. Он убежден, что Украина первой в мире разработает противодействие дронам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бен Ходжес убежден, что, пока путин жив, он не согласится на результат, при котором Украина станет сильной.21173
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В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов
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