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Если США признают оккупированные территории российскими: генерал объяснил, чем это чревато
Украина не должна принимать невыгодные для нее договоренности между США и россией, считает генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он убежден, что официальное признание Крыма и других оккупированных территорий частью россии станет катастрофой для репутации США.
«Ведь никто другой этого не признает. Европейские страны уже заявили, что не поддержат такое решение. После такого шага авторитет США оказался бы в мусорном баке. Также Китай обратит на это внимание. Они поймут, что США проявляют уступчивость по отношению к территориям. Поэтому Китай продолжит захватывать, например, части Филиппин, Тайвань или другие спорные острова и коралловые рифы в Южнокитайском море. Это никак не будет способствовать нашим усилиям по сдерживанию Китая. И, наконец, это была бы ошибка», — сказал Бен Ходжес.
По мнению генерала, Украина не обязана соглашаться с тем, о чем могут договориться россия и США, как и любые другие европейские страны.
«Турция также этого не признает — и это тоже имеет значение, — добавил он. — Поэтому надеюсь, Украина четко заявит, что она этого не признает. Наконец, это повлечет негативные последствия для процесса восстановления. Если инвестиционные компании, которые могли бы вложить значительные средства в восстановление Украины, увидят, что россия оккупировала Крым с так называемым американским признанием, вряд ли захотят инвестировать. Это будут предпосылки для возобновления конфликта с россией после урегулирования».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бен Ходжес убежден, что пока путин жив, он не согласится на результат, при котором Украина станет сильной.286
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