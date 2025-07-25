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Не могу больше: Лилия Ребрик удивила заявлением
Шокировавшая своим видом актриса Лилия Ребрик откровенно обратилась к своим поклонникам. На странице в социальной сети Лилия выложила видео с отдыха на море с тремя дочерьми. Напомним, год назад Ребрик в третий раз стала мамой и родила дочь Адель.
Ребрик призналась, что не чувствует вины за то, что имеет возможность отдохнуть, потому что дети для нее — самое главное.
- Не могу больше жить с синдромом отложенной жизни, — призналась актриса. — Не скрою: иногда неловко, что я ухожу в отпуск (раз в год!), что везу детей к морю, что сейчас посыплется негатив в комментариях.
Но жизнь — одна. Детство — одно. И в эти уставшие и раненые времена я не ищу развлечений. Я ищу точки опоры. Для меня сейчас это — мои дети на море.
Поэтому отвергаю все угрызения совести и беру неделю без синдрома отложенной жизни! Только — мы, море, смех девушек (ага, и ссоры тоже — куда же без этого!) и полноценный сон!
Подписчики поддержали Лилию, поделились мыслями, но были и те, кто упрекнул ее мужа — танцора Андрея Дикого, отдыхающего вместе с семьей.
- Прекрасная женщина и хорошая мама и из комплемента от Бога 3 дочери, — написали в комментариях.
- Понимаю Вас! — поддержали актрису. — В этом году впервые с 2022 года позволила себе 5 дней на море и это было сплошное счастье.
- Счастливые дети — без тревог, шахедов, — поделились мыслями. — Как же хочется жить спокойно без проклятых соседей.
- Это видео выставлено на всеобщее обозрение, — высказались в сети. — Поэтому имею полное право высказаться. Кто-то с тремя уезжает, а кто-то должен уходить на фронт и защищать их детей.
Ранее сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы на отдыхе.448
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