Это невероятно: популярный певец удивил своим поступком

Популярный певец Melovin, признавшийся в любви, устроил концерт под открытым небом. В своем родном городе — Одессе — артист бесплатно выступил на одном из самых популярных пляжей — Ланжерони. Напомним, несколько недель назад в Одессе должен был состояться большой концерт Melovin, но он был отменен из-за ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов города россией.

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На своей странице в социальной сети Melovin поделился видео с выступления и впечатлениями. На пляже была устроена импровизированная сцена с белым роялем, за которым сидел Melovin, а подпевал ему весь пляж.

- Спасибо, Одесса!, — написал Melovin. — Вас было более 10 тысяч на Ланжероне! Исторически! Мне было за честь петь для Вас! Низкий поклон! Ваша любовь лечит! Жду в гости в Киеве презентацию нового альбома и шоу!

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Поклонники артиста в комментариях поблагодарили за выступление и признались, что даже не надеялись на такой подарок.

- Я купила билет на концерт — его отменили, — поделились историей. — Но Мел сделал нам такой подарок. Спасибо, Мел. Концерт — огонь, пели все!

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- Спасибо за этот вечер! — прокомментировали в сети. — Это было невероятно!

- И это неудивительно, что ты собрал 10 тысяч человек, потому что твое творчество — это любовь и лекарства для многих, — поделились в сети. — Очень люблю тебя. И совет за всех, кто почувствовал эту атмосферу вживую, это просто фантастически.

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