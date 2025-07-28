От ледовой арены до государственных миллиардов: СМИ о Георгии Зубко, фигурирующем в масштабном коррупционном скандале

Бывший президент Федерации хоккея Украины и топ-менеджер аэропорта «Борисполь» Георгий Зубко оказался в центре громкого антикоррупционного расследования, обнародованного KP.UA. Несмотря на прямую ответственность за тендерную и арендную политику государственного предприятия, Зубко избежал уголовного преследования по делу, в котором уже вынесены приговоры другим должностным лицам.



Издание напоминает, что в 2016—2021 годах Георгий Зубко занимал должность заместителя генерального директора международного аэропорта «Борисполь» по коммерческой деятельности и стратегическому развитию. Он публично комментировал проведение арендных конкурсов, устанавливал арендные ставки и контролировал коммерческую политику. Тем не менее по громкому делу НАБУ по поводу незаконной сдачи площадей в «Борисполе», фигурантами которого стали бывший гендиректор Евгений Дыхне (приговорен к 5 годам) и и руководитель службы аренды Олеся Левочко (4 года заключения), фамилия Зубко не фигурирует — несмотря на то, что Левочко работала в его подчинении.

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Как отмечает KP.UA, ключевую роль в многочисленных скандальных проектах играл именно Зубко. Один из крупнейших — реконструкция перрона перед терминалом D стоимостью более 1 млрд грн. Подряд получила компания «Альтис-Констракшн», принадлежащая тестю экс-главы ГФС Романа Насирова, фигуранта дела о взятке в 722 млн грн. Тендер прошел с нарушениями: часть компаний отсеяли по формальным причинам, а окончательная экономия для государства составила всего 1,5%. При этом бетон и стройматериалы закупались существенно дороже рыночной цены.

Авторы расследования обращают внимание, что аналогичная ситуация была и со строительством паркинга возле терминала D, открытие которого Зубко лично представил в стилистике избирательной кампании Зеленского: в видео он торжественно прогулялся между паркоместами, заявив: «Мы сделали за два года то, чего другие не могли шесть». Как впоследствии установило следствие, подрядчик подделал документацию, а через фиктивные фирмы было разворовано около 37 млн грн. И снова — без претензий к Зубко, курировавшему проект.

Еще более тревожные сигналы — тендеры, которые в 2018—2019 годах выигрывала фирма «Гарант-Энерго», принадлежащая свояку Зубко Михаилу Реве. KP.UA сообщает, что компания получила не менее пяти крупных заказов на реконструкцию и ремонт инфраструктуры аэропорта общей стоимостью более 170 млн грн. Часто без конкуренции или с отказами другим участникам. Семьи Зубко и Ревы владеют общей недвижимостью, имеют общее бизнес-прошлое. После отставки Зубко компания исчезла из тендерных процедур «Борисполя».

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Все это происходило параллельно его спортивной карьере. По данным KP.UA, в 2019 году Зубко возглавил Федерацию хоккея Украины, обещая реформу и новое качество управления. Однако в 2024 году большинство хоккейных клубов и спортсменов проголосовали за его отставку. Причины — нецелевое использование средств, отсутствие прозрачности и попытка узурпации власти в федерации. До этого в СМИ появились обвинения в попытках рейдерского захвата организации.

Издание отмечает, что биография Зубко изобилует политическими и бизнес-связями. Его отец — депутат Киевсовета и бывший топ-менеджер «Киевгорстроя». Сам Георгий в прошлом — участник телешоу «Ка$та» о «золотой молодежи», советник Кирилла Тимошенко в Офисе президента, а также чиновник Одесской ОГА во времена Саакашвили. Его управленческий стиль — громкие обещания, масштабные проекты, медийная активность — неоднократно завершался скандалами и провалами.

Сегодня Георгий Зубко, как выяснило издание KP.UA, безработный. История его стремительного взлета и полного отсутствия ответственности вызывает закономерные вопросы и к антикоррупционной системе, и к моральным стандартам в спорте. Ведь именно с хоккейного сообщества началось публичное неприятие практик, которые, к сожалению, остаются обыденностью в украинском госсекторе.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как антикоррупционер стал мишенью государства.

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