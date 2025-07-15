Дело Шабунина: как антикоррупционер стал мишенью государства

На днях Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении главе «Центра противодействия коррупции» Виталию Шабунину. Этому предшествовали обыски, которые правоохранители провели по месту службы Шабунина в Харьковской области (куда его перевели за несколько дней до того), а также в Киеве, где живут жена и двое детей активиста.

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В ЦПК заявили об атаке из-за критики Офиса президента, а подозрение антикоррупционеру и обыски у него назвали «произволом» и «политической расправой». Там также заявили о многочисленных нарушениях со стороны ГБР во время проведения следственных действий, на которые, в частности, не было постановления суда.

Сейчас, как сообщили в ЦПК, Шабунин находится в Киеве, ведь есть ряд повесток на допросы в ГБР и вернуться к военной службе он пока не может.

Что инкриминируют Шабунину

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В сообщении на сайте ГБР говорится, что активист «систематически уклонялся от прохождения военной службы».

Правоохранители заявляют, что после мобилизации в армию в 2022 году, Виталий Шабунин длительное время не являлся на место службы, а «под видом „командировок“ находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к Силам обороны».

Также, как заверяют в ГБР, следствие задокументировало, что Шабунин получал более 50 тысяч гривен ежемесячно, хотя не присутствовал в части.

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К тому же, следствие говорит, что Шабунин пользовался автомобилем, ввезенным в качестве гуманитарки для ВСУ, в личных целях, в частности в Киеве, «без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований».

По информации правоохранителей, сейчас расследование продолжается, решается вопрос избрания меры пресечения. Инкриминируемые статьи предусматривают наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Как сообщили на сайте ГБР, «это процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью».

Что говорит Шабунин о мотивах дела

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Виталий Шабунин убежден, что дело против него — лишь небольшая часть более широкого процесса, целью которого является попытка Офиса президента отодвинуть антикоррупционные органы от закупок оружия.

«Мне кажется, что проходят первые шаги для строительства коррупционного авторитаризма. Я рассматриваю свое дело в более широком контексте: в частности, с неназначением избранного руководителя БЭБ. Кабмин Зеленского тупо забил на прямую норму закона. Закон говорит: когда конкурсная комиссия избрала победителя и подала в Кабмин, у Кабмина 10 дней на назначение. Точка. Правительство не может не назначать, думать, фантазировать», — сказал Шабунин в интервью «УП».

Он добавил, что критиковал ключевой коррупционный закон, которым могли быть легализованы злоупотребления в крупнейшем финансовом поле, еще и закрытом — закупки оружия.

«Ок, они закрыли мне рот, они дальше контролируют БЭБ. Возможно, они как-то проведут этот закон. Им нужно нейтрализовать критиков и тех, кто будет догонять за воровство — НАБУ и САП. Не ГБР же будет догонять людей Зеленского за коррупцию. И вот мне кажется, что уголовное преследование меня, попытка провести самый коррупционный закон за всю каденцию Зеленского, невыполнение Конституции Кабмином при назначении главы БЭБ — это первые, но очень очевидные и наглые шаги в сторону строительства коррупционного авторитаризма», — прокомментировал Шабунин в комментарии «УП».

«Друзьям — все, врагам — закон»

В политической среде на дело против Шабунина отреагировали по-разному. Соответственно и заявления звучали разные.

Так председатель парламентского комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина, нардеп от партии «Слуга народа» выразила поддержку Шабунину и его семье.

Члены депутатской фракции «Голос» призвали власти «остановить незаконные действия правоохранительных органов и предоставить публичные разъяснения ситуации вокруг давления на Виталия Шабунина и его семью».

Нардеп Марьяна Безугла заняла нейтральную позицию и заявила, что Шабунин мобилизовался добровольно, но затем не выполнял свои обязательства в армии, а занимался антикоррупционной деятельностью. И вскоре попал в свою ловушку.

5-й президент, глава фракции «ЕС» Петр Порошенко заявил: «Можно по-разному относиться к деятельности Виталия Шабунина, но при любых обстоятельствах у нас происходил диалог. Я благодарен ему за помощь в создании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине во времена моей каденции».

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что у него негативное отношение к активисту и всему, что он делал и делает.

В комментарии «Радио Свобода» политолог Игорь Рейтерович заявил, что при всей неоднозначности дела, есть признаки политического преследования.

«У него много было критики, которая была непосредственно направлена против Ермака и против той ситуации, которая в Министерстве обороны. И она рикошетом била по президенту Украины. Думаю, что здесь момент как раз с этим связан, что поскольку критика уже просто нон-стоп была в сторону Офиса президента и тех людей, которые там принимают решения, ну вот они решили таким образом, возможно, мы можем, конечно, только это предвидеть, решили таким образом на него надавить», — объяснил свое мнение Рейтерович «Радио Свобода».

Как появилось дело против Шабунина

Дело против антикоррупционера Шабунина открыли по заявлению журналиста Владимира Бойко — до полномасштабной войны он участвовал в ток-шоу на каналах депутатов от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, а затем присоединился к рядам ВСУ.

В своем сообщении на Facebook он утверждает, что 2 года назад случайно узнал, что Шабунин якобы фиктивно считается на службе в той же 241-й отдельной бригаде ТРО, где служил Бойко. Мужчины несли службу в разных батальонах.

По словам Бойко, Шабунин «занимал должности стрелка, водителя-электрика и даже разведчика, но за полтора года службы ни разу не явился в свои подразделения», а находился в Киеве.

Также, по словам Бойко, с помощью адвоката Ростислава Кравца, в декабре 2023 он добился в судебном порядке регистрации уголовного производства по факту уклонения солдата Шабунина от военной службы. Позже таким же способом был зарегистрирован ряд эпизодов — самовольное оставление части, подделка документов, присвоение автомобиля, ввезенного для нужд ВСУ и т. д.

Что дальше?

Во вторник, 15 июля, Печерский суд будет избирать Шабунину меру пресечения. По информации ГПК, прокуроры будут просить избрать для него личное обязательство. Впрочем, «следователь еще не подал ходатайства», поэтому дата и время пока неизвестны.

Напомним, представители фракции Порошенко поддержали подозрение Шабунину, отметив, что из-за таких «деятелей» в Украине обесценивается государственная служба.

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