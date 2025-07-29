Рыбы должны проявить терпение в отношениях, а Девам стоит быть настойчивыми: гороскоп на 29 июля

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 29 июля. Этот день благоприятен для активных действий, поиска новых решений и воплощения идей, которые долгое время откладывались, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог

Вторник принесет стабильность и уверенность. Ваши усилия окупятся, день удачен для планирования и решения задач. Проявите больше заботы к близким. Возможны полезные знакомства в работе. Не перегружайте себя, вечером отдохните.

Водолей

Этот день — время творчества и нестандартных решений. Будьте дипломатичны в работе. Личная жизнь подарит приятные сюрпризы. Берегите здоровье, финансовые вопросы решайте постепенно. Вечер проведите с близкими.

Рыбы

Вторник принесет умиротворение и желание сосредоточиться на себе. День благоприятен для саморазвития и творчества. Проявите терпение в отношениях. Финансовая ситуация стабильна при обдуманных решениях. Вечером найдите время для отдыха.

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Овен

Вторник принесет прилив энергии и удачу, особенно в карьере. Смело предлагайте идеи. В личных отношениях возможны приятные сюрпризы. Избегайте споров и импульсивных решений. Вечер посвятите отдыху.

Телец

Этот день — время переосмысления планов. Ваши усилия начнут приносить плоды. Будьте внимательны с финансами. Проявите терпение в отношениях. Вечером удачны прогулки или встречи с друзьями.

Близнецы

Вторник будет активным и насыщенным. Ваша коммуникабельность поможет наладить связи. Уделяйте внимание деталям. В личной сфере возможны неожиданные приятные новости. Не берите на себя слишком много. Вечером займитесь тем, что приносит удовольствие.

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Рак

День обещает быть эмоционально насыщенным, но благоприятным. Принимайте взвешенные решения. Ваши старания на работе будут замечены. В любви наступает период гармонии. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вечером побалуйте себя.

Лев

Вторник принесет вдохновение для творческих идей. Выделитесь на работе нестандартными решениями. С финансами не спешите. Проявите заботу к партнеру. День благоприятен для общения. Вечером отдохните и поразмышляйте.

Дева

Этот день подарит ясность для завершения дел. Успехи в работе придут с настойчивостью. Возможно получение полезной информации. Будьте открыты к диалогу в личной сфере. Следите за здоровьем. Вечер подходит для уединения.

Весы

Вторник сулит гармонию и позитивные перемены. Доверяйте интуиции. День хорош для творческих начинаний и общения. В отношениях возможны приятные знаки внимания. Чередуйте работу с отдыхом. Финансовая ситуация может улучшиться. Вечер проведите в теплой компании.

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Скорпион

Вторник принесет уверенность и решительность. Смело беритесь за сложные задачи. Возможны выгодные предложения в работе. Избегайте ревности в отношениях. Держите эмоции под контролем. Вечером полезен активный отдых.

Стрелец

Этот день обещает новые возможности, особенно в общении и путешествиях. Совместные проекты будут удачными. Личная жизнь порадует теплыми встречами. Будьте внимательны к словам. Финансовые вопросы решайте без спешки. Вечером отдохните.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.

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