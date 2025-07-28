Ушел из жизни знаменитый боксер, ставший чемпионом мира в двух дивизионах после выхода из тюрьмы (фото, видео)

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дуайт Мухаммад Кави умер в 72 года после продолжительной борьбы с деменцией, сообщает BoxingScene. Ранее ушел из жизни непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком.

ВІДЕО ДНЯ

«Он был прекрасным отцом и отличным дедушкой для своих внуков, — цитирует издание сестру усопшего Ванду Кинг. — У него было золотое сердце, и он пять лет боролся со своей деменцией так же мужественно, как сражался на ринге».

В молодости знаменитый боксер, родившийся под именем Дуайт Брэкстон, часто нарушал закон и в 1973 году был приговорен к тюремному заключению за вооруженное ограбление. Там он начал заниматься боком и участвовать в тюремной боксерской программе. После освобождения американец в 1978 году стал профессионалом (ни одного любителького боя в карьере!), а в 1982-м принял ислам и сменил фамилию.

Свой первый титул чемпиона мира американский «малыш» (его рост был всего 165 см) завоевал в 1981 году в полутяжелом весе после победы над Меттью Саадом Мухаммадом. После этого Дуайт Мухаммад Кави еще трижды защищал свой пояс, прежде чем проиграл объединительный бой обладателю титула WBA Майклу Спинксу в марте 1983 года.

РЕКЛАМА

Перейдя в первый тяжелый вес, он в июле 1985 победил южноафриканца Пита Крауза и завоевал титул чемпиона WBA. Год спустя Мохаммад Кави проиграл чемпионский пося Эвандеру Холифилду раздельным решением судей в одном из величайших титульных боев в истории тяжелого веса.

Всего же американец провел на профессиональном ринге 53 боя (41 победа, 25 из них — нокаутом, 11 поражений, 1 ничья) и завершил карьеру в 46 лет.

РЕКЛАМА

Выйдя на пенсию, Дуайт Мухаммад Кави тренировал боксров, работал адвокатом молодежи и консультантом по вопросам наркотической и алкогольной зависимости. В 2004 году его включили в Международный зал боксерской славы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный чемпион мира по боксу, дравшийся с Али и ставший священником.

Фото из соцсетей

РЕКЛАМА

100

Читайте нас в Facebook