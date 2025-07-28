41.53 / 41.91 48.50 / 49.04
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В ближайшее время кровавой войне будет положен конец: президент Турции сделал громкое заявление о мирных переговорах между Украиной и рф

19:34 28 июля 2025
Турция стремится собрать Путина, Трампа и Зеленского за столом переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время в Турции будут созданы условия для организации мирных переговоров, чтобы положить конец войне россии против Украины. Об этом он сообщил в понедельник по итогам заседания правительства.

«Подобно столу переговоров в Стамбуле, в ближайший период в Турции будет подготовлена почва для организации стола мирных переговоров, и этой кровавой войне будет положен конец», — цитирует слова Эрдогана управление коммуникации Турецкой Республики в соцсети X.

Эрдоган также выразил надежду, что на этой неделе станет ясно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с владимиром путиным в Стамбуле. Турецкий лидер намерен провести соответствующие переговоры с обоими лидерами.

«В ближайшее время мы будем стремиться снова встретиться с господином путиным, возможно, на этой неделе, а также с господином Трампом, чтобы увидеть, сможем ли мы собрать этих лидеров (путина и президента Украины Владимира Зеленского. — Авт.) вместе в Стамбуле», — добавил президент Турции.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп установил новый, значительно более короткий срок для российского лидера владимира путина, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной.

РЕКЛАМА
368

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оператор дронов

В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов

Таро-прогноз на 29 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Овнам — «Маг», Львам — «Сила», а Близнецам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 29 июля

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Джамала показала отдых с детьми в Турции

Фигура!: сеть в восторге от фотографий популярной певицы

Следующий материал
Новости партнеров