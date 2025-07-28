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В ближайшее время кровавой войне будет положен конец: президент Турции сделал громкое заявление о мирных переговорах между Украиной и рф
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время в Турции будут созданы условия для организации мирных переговоров, чтобы положить конец войне россии против Украины. Об этом он сообщил в понедельник по итогам заседания правительства.
«Подобно столу переговоров в Стамбуле, в ближайший период в Турции будет подготовлена почва для организации стола мирных переговоров, и этой кровавой войне будет положен конец», — цитирует слова Эрдогана управление коммуникации Турецкой Республики в соцсети X.
Эрдоган также выразил надежду, что на этой неделе станет ясно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с владимиром путиным в Стамбуле. Турецкий лидер намерен провести соответствующие переговоры с обоими лидерами.
«В ближайшее время мы будем стремиться снова встретиться с господином путиным, возможно, на этой неделе, а также с господином Трампом, чтобы увидеть, сможем ли мы собрать этих лидеров (путина и президента Украины Владимира Зеленского. — Авт.) вместе в Стамбуле», — добавил президент Турции.
Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп установил новый, значительно более короткий срок для российского лидера владимира путина, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной.368
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