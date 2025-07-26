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Россияне атаковали Днепр дронами и ракетами: в многоэтажке есть погибшие (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 26 июля враг обстрелял Днепропетровскую область. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«К сожалению, есть и попадания. В результате атаки в Днепре погиб мужчина. Пострадала женщина. Повреждена многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке — занялись автомобили. Несколько возгораний — и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. По Покровской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами. Возник пожар. По Покровской громаде Никопольского района попал FPV-дрон. Атаковал противник и Марганецкую громаду», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ» со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова, в одной из элитных многоэтажек города нашли тело мужчины.
«К сожалению в жилой многоэтажке, элитном „небоскребе“, имеем уже одного погибшего. Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. Мои соболезнования родным погибшего», — написал Филатов.175
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