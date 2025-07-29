Ночью враг ударил по роддому и больнице на Днепропетровщине и исправительной колонии в Запорожье: много погибших (фото)

Россияне продолжают обстреливать Украину. В Запорожской области враг атаковал исправительную колонию. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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«16 погибших и 35 раненых: россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений области. Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим предоставляется медицинская помощь. Повреждены частные дома рядом», — говорится в сообщении.

Также ночью российская армия нанесла ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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«Частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание. Рядом — повреждены медучреждения: роддом и отделение городской больницы. Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины — „тяжелые“. Одна из них — беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести. Никопольщина была под ударом артиллерии и БПЛА. Противник ударил по Марганецкой, Покровской громадах и Никополю. Разбиты машины. Повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки. По обновленным данным, из-за вечерних атак на Никополь и Марганец повреждены еще 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж. Повреждены развлекательное заведение, магазин, админздание, инфраструктура и линия электропередач. Загорелся автомобиль», — говорится в сообщении.

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По его словам, продолжались атаки и на Синельниковский район области.

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«Агрессор бил по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Применял FPV-дроны и КАБ. Погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены 4 частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары. По уточненной информации, вечером враг ударил КАБами по Великомихайловской громаде. Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина. Поврежден частный дом», — сообщил Лысак.

Как сообщили в ГСЧС Украины, враг целенаправленно ударил по спасателям.

«Ночью войска россии атаковали БпЛА один из поселков Синельниковского района. Загорелся грузовой автомобиль. Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Личный состав не пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 29 июля (с 21.40 28 июля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 37-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Харьков подвергся массированной атаке рф.

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