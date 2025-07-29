путин и фсб на фоне войны начали репрессии против российской элиты: что происходит

Общеизвестно, что для российской власти люди как мухи. Но все чаще она возбуждает дела о коррупции против российских региональных и военных чиновников, что является правовыми маневрами, которые настораживают элиту. А в некоторых случаях могут быть направлены на подавление общественного гнева в связи с провалами на поле боя. Чиновников в трех из пяти российских регионов, граничащих с Украиной, прокуратура за последние месяцы арестовала и обвинила в хищении средств, которые москва выделила на укрепление границы. Дела были возбуждены после успешных украинских трансграничных атак, пишет издание The New York Times.

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В прошлом году россия также начала чистку высокопоставленных чиновников среди высших генералов и руководителей министерств обороны из-за дел о коррупции. Примерно в то же время президент путин перевел своего давнего руководителя обороны сергея шойгу на более туманную должность руководителя совета национальной безопасности россии.

Журналисты отмечают, что путин не признает ошибок на поле боя и публично не обвиняет верных помощников в промахах. Критика военных в россии запрещена законом. Поэтому антикоррупционные дела стали удобным вариантом, позволяющим москве успокаивать общественность, не признавая провала центрального аппарата.

«Правительство отказалось связывать эти расследования с чем-то, что можно назвать государственной изменой или предательством, — сказал Дэвид Сакони, политолог из Университета Джорджа Вашингтона, изучающий коррупцию в россии. — Что позволило общественности связать это в своем сознании. москва не может обвинять чиновников в неудачах военного времени, поскольку это заставит лидеров «признать, что кампания прошла не по плану, чего они очень не хотят делать, поскольку это влияет на моральный дух и рекрутинг».

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Коррупция — это обычный аспект жизни в россии. Но дела о коррупции также давно являются методом для российских элит сводить счеты, утверждать свое влияние и посылать послания определенным слоям общества. Даже когда некоторые чиновники сталкиваются с обвинениями в коррупции, те, кто близок к путину или имеет лучшие связи, обычно остаются невредимыми. По мере того, как война трансформирует российское общество, количество таких случаев растет.

Александра Прокопенко, научный сотрудник Центра Карнеги россия-Евразия, сказала, что волна дел показала, как фсб, служба внутренней безопасности россии, и прокуратура расширяют свое влияние на фоне усиления репрессий в военное время.

«Репрессии, которые начались с обычных людей и активистов оппозиции, распространились на правящий класс, и там начинаются чистки», — сказала Прокопенко.

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Порой москва также отстраняла чиновников от их должностей, чтобы сигнализировать об ответственности во время войны. После оккупации Украиной части Курской области руководитель пограничной службы региона был назначен в Сибирь для надзора за несколькими сельскими муниципальными районами. Руководитель ВМС россии был тихо уволен после того, как Украина уничтожила значительную часть Черноморского флота россии.

«Это очень эффективная категория, которая обеспечивает вид юридической нормы, — сказал Сакони. — Она не заставляет вас касаться других основных вопросов: как эти люди получили свои должности, как структурировано государство или как принимались эти решения».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как кремль использует Татарстан в войне против Украины.

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