путин хочет большего: как кремль использует Татарстан в войне против Украины

москва требует от своих региональных элит — особенно лояльных и ресурсных — более активного участия в войне против Украины. Один из таких регионов — Татарстан, где налажено производство ударных дронов типа «Шахед» и других беспилотников. Однако, несмотря на экономическую мощь, желающих воевать среди местных немного. «Чиновники вынуждены искать „пушечное мясо“ в более депрессивных регионах, предлагая одни из самых высоких подъемных в россии — более 3 миллионов рублей (около 35 000 долларов), — рассказывает „Украинской правде“ публицист и политолог Руслан Айсин. — Чтобы отчитываться кремлю, добровольцев временно регистрируют в Татарстане, записывают в батальоны типа „Алга“, и они проходят по статистике как местные жители».

Кадыров, Минниханов и «управляемая автономия»

По мнению Айсина, кремль активно использует кланы «своих» — прежде всего Кадырова и Минниханова — как инструмент удержания имперской вертикали.

ВІДЕО ДНЯ

«Рустам Минниханов — такой же политический тяжеловес, как и Рамзан Кадыров. Сходство между Татарстаном и Чечней в том, что власть не передавалась из москвы, а наследовалась в пределах клана. В Татарстане — от Минтимера Шаймиева к Минниханову. В Чечне — от Ахмата Кадырова к Рамзану. В Чечне одна фамилия у власти уже 25−27 лет, в Татарстане — более 35. Таких примеров в россии больше нет», — рассказывает Айсин.

Впрочем, добавил политолог, зависимость обоих кланов от кремля глубокая — через общие проекты, политическую выгоду и общую судьбу. Им также поручены специфические внешнеполитические задачи: Кадыров выстраивает отношения с исламским миром, Минниханов — с тюркскими странами.

РЕКЛАМА

«Через Татарстан кремль пытается обходить санкции. Активно работают с Казахстаном, Кыргызстаном, в меньшей степени — с Узбекистаном, Туркменистаном. Это одна из главных функций „татарского клана“», — объясняет Айсин.

Несмотря на разные подходы, Кадыров и Минниханов создают своеобразный тандем, считает политолог.

«Они дружат. Их виллы и острова рядом в Эмиратах. И не факт, что в случае краха путинского режима эти люди останутся с москвой. Я склонен считать, что они могут воспользоваться ситуацией, возможно, вместе с кем-то еще», — предполагает Айсин.

РЕКЛАМА

Он добавляет: «Кадыровцы базируются на силе, „татарский клан“ — более утонченный, экономически мотивированный и более осторожный».

кремль сознательно стачивает население национальных республик

По словам политолога, одной из стратегических задач кремля является уменьшение численности и влияния национальных республик путем мобилизации, экономического давления и деморализации.

«Мусульмане в россии и так воспринимались как „внутренние враги“. Теперь это только усиливается, и общество это в большинстве своем поддерживает, считая их инородцами, не своими. В кремле сознательно стачивают население национальных республик, потому что боятся повторения сценариев 1917-го или 1991 годов», — считает Айсин.

Анализируя потенциал Татарстана, политолог напоминает, что в 1990-х Татарская ССР могла жить лучше Кувейта.

«75% доходов Татарстан вынужден отдавать москве. В то же время у него есть нефть, промышленность, мощная научная база, логистика. Можно только представить, как мог бы жить Татарстан без московского участия», — говорит Айсин. И добавляет, что не сторонник того, чтобы говорить о Татарстане только как о кусочке земли, где проживают всего 23−24% всех татар, расбросанных на огромной территории Евразии.

РЕКЛАМА

«Этот народ — наследник Золотой Орды. Проект значительно больше, чем административная единица рф», — сказал он.

Туран — как аналог ЕС для бывших кочевых народов

Несмотря на внутреннее давление, Айсин говорит о нарастании тюркской солидарности.

«Есть Организация тюркских государств, возглавляемая Турцией. Происходит унификация образования, алфавитов, военных стандартов. На низовом уровне растет единение тюркских народов. Я сторонник идеи Великого Турана. Это не обязательно этническая, а исторически протестная идентичность. Коалиция борющихся с империей».

Он видит будущее этого объединения как аналог ЕС: с растущим населением, ресурсами, логистикой и ВВП на триллионы долларов. «Еще несколько лет назад в это не верили. Сегодня Туран уже политическая реальность», — резюмирует Айсин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что путин нанимают армию КНДР на войну против Украины.

209

Читайте нас в Facebook