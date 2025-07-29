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Суперподкормка для смородины: вносите раз в год — и собирайте урожай ведрами
Чтобы собирать богатый урожай смородины, нужно не только знать место, где посадить куст, но правильно ухаживать за растением — бороться с вредителями, вовремя вносить удобрения и поливать.
Авторы Telegram-канала «Идеи для дачи и дома» уверены, что осенью под кусты смородины можно один раз внести нужное удобрение и об остальных подкормках можно забыть.
Для приготовления «чудо-подкормки» нужно смешать три килограмма доломитовой муки, 10 граммов борной кислоты и одну столовую ложку медного купороса. Все хорошо перемешать и подсыпать в приствольные круги смородины.
После этого кустарник надо обильно полить, чтобы удобрение быстрее впиталось в корни. А затем прорыхлить тяпкой и замульчировать почву соломой. Это увеличит урожай ягод.
В составе такой подкормки много кальция и магния, что дает кустам без проблем перезимовать.
Мы также рассказывали, почему на смородине преждевременно осыпаются ягоды, и как с этим бороться.148
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