Суперподкормка для смородины: вносите раз в год — и собирайте урожай ведрами

Чтобы собирать богатый урожай смородины, нужно не только знать место, где посадить куст, но правильно ухаживать за растением — бороться с вредителями, вовремя вносить удобрения и поливать.

ВІДЕО ДНЯ

Авторы Telegram-канала «Идеи для дачи и дома» уверены, что осенью под кусты смородины можно один раз внести нужное удобрение и об остальных подкормках можно забыть.

Для приготовления «чудо-подкормки» нужно смешать три килограмма доломитовой муки, 10 граммов борной кислоты и одну столовую ложку медного купороса. Все хорошо перемешать и подсыпать в приствольные круги смородины.



После этого кустарник надо обильно полить, чтобы удобрение быстрее впиталось в корни. А затем прорыхлить тяпкой и замульчировать почву соломой. Это увеличит урожай ягод.

В составе такой подкормки много кальция и магния, что дает кустам без проблем перезимовать.

РЕКЛАМА

Мы также рассказывали, почему на смородине преждевременно осыпаются ягоды, и как с этим бороться.

РЕКЛАМА

148

Читайте нас в Facebook