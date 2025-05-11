Любит калий и не против полива: как ухаживать за смородиной, чтобы получать хорошие урожаи

Смородина — это куст, который едва ли не каждый из нас выращивает в своем саду, чтобы потом наслаждаться вкусными и полезными ягодами. Хотя эти растения неприхотливы, растут крупные, сильные, но вопреки ожиданиям дают каждый год только горсть ягод. К каким только методам хозяева не прибегают, ничего не выходит. Впрочем, по словам опытных садоводов, дело в неправильной посадке.

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«Поскольку первые почки на смородине будут в середине и второй половине мая, можно сажать смородину в начале месяца, — рассказывает садовод Вадим Побегай. — Обрежьте побеги саженца так, чтобы на коротких остатках побегов было всего по 2 -3 почки. Не обрезанные кусты, имея достаточное количество зеленой массы и почек, в первый же год порадуют первым, хоть и небольшим урожаем.

Саженцы углубить в ямки под углом 45 градусов таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 7−10 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы начали образовываться дополнительные корешки и побеги из погруженных в почву почек. Так формируются мощные кусты смородины с большим количеством сильных побегов. После этого легонько присыпьте землей корешки, хорошо уплотните. Тогда полейте кустики — берите половину ведра воды на саженец. Досыпьте доверху яму землей. Вокруг куста сделайте борозду и налейте воды. Замульчируйте землю под кустом перегноем, так после полива не будет корки.

При посадке кустов оставляйте не менее 120−150 сантиметров пространства между растениями и около 180 сантиметров свободного пространства между рядами. В первый год следим за поливом, потому что смородина влаголюбива. Полив делать лучше редко, но хороший — 1−2 ведра на куст в зависимости от погодных условий и влажности почвы.

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Оставшиеся отрезки нарезаем по 20 сантиметров, и можете воткнуть во влажную почву. При постоянном поливе они пустят корни и к осени сформируется саженец, который можно будет пересадить.

По словам огородницы Виктории Петрук, весной смородина нуждается в подкормке, но нельзя переусердствовать.

«Когда вносят слишком высокие дозы азота, кусты образуют много зеленых листьев и утолщенные побеги, а плоды завязываются поздно и созревают неравномерно. Смородина, чрезмерно удобренная азотом, также становится подверженной грибковым заболеваниям, — говорит она «ФАКТАМ». — Весной смородине нужны питательные вещества, я советую сделать их из кухонных отходов. Беру кожуру от картошки, она богата калием, магнием и аскорбиновой кислотой, благодаря которым кусты завязывают больше плодов. Разложите картофельные очистки на бумажном полотенце и оставьте в проветриваемом месте на 2−3 дня. Если мало времени, можете высушить их в духовке при температуре 120 °C (2−3 часа в зависимости от толщины кожуры). Плотно заполните литровую банку сухой кожурой. Высыпьте отмеренное количество кожуры в большое ведро и залейте его 10 литрами кипятка. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 2−3 дня. Затем процедите, уберите замоченные остатки. Каждую смородину поливаем 3 литрами жидкости, чтобы стимулировать ее к плодоношению. Процедуру можно повторить через несколько дней.

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Также помогут шкурки 3−4 бананов. Нарежьте их и залейте водой. Отложите на 48 часов. Процедите и разведите полученную жидкость водой в соотношении 1:5. Поливайте смородину один раз в неделю в течение периода роста и плодоношения. Это удобрение из бананов богато калием, который способствует лучшему плодоношению смородины".

Ранее опытные огородники назвали хороших и плохих соседей для смородины.

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