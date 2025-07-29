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Кабачковая лазанья: без теста и лишнего жира
Фуд-блогерша Olya Pins, которая недавно поделилась рецептом кабачковых мафинов, рассказала рецепт еще одного своего любимого блюда из кабачков — лазаньи.
«Эта кабачковая лазанья — фаворит лета! Без теста, без лишнего жира — только сочные овощи, нежный фарш и немного сыра» , — отметила блогерша.
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По ее словам, блюдо получается сытным, но легким — идеально для ужина или обеда.⠀
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Ингредиенты (на 2 порции):
1 кабачок (~300 г)
250 г куриного фарша (бедро)
1 луковица
100 г томатного пюре
1 свежий помидор или еще 100 г пюре
80 г сыра
соль, итальянские травы
капля масла для жарки
Приготовление:
Обжарить фарш с луком.
Кабачок помыть и порезать тонкими слайсами.
Формировать слои так: кабачок — фарш — сыр (повторить 2−3 раза)
Сверху посыпать специи и немного сыра.
Запекать при 180 С примерно 20 минут.34
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