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Книга рецептов

Кабачковая лазанья: без теста и лишнего жира

18:30 29 июля 2025
Лазанья из кабачков, фото скриншот видео

Фуд-блогерша Olya Pins, которая недавно поделилась рецептом кабачковых мафинов, рассказала рецепт еще одного своего любимого блюда из кабачков — лазаньи.

«Эта кабачковая лазанья — фаворит лета! Без теста, без лишнего жира — только сочные овощи, нежный фарш и немного сыра» , — отметила блогерша.

По ее словам, блюдо получается сытным, но легким — идеально для ужина или обеда.⠀

Ингредиенты (на 2 порции):
1 кабачок (~300 г)
250 г куриного фарша (бедро)
1 луковица
100 г томатного пюре
1 свежий помидор или еще 100 г пюре
80 г сыра
соль, итальянские травы
капля масла для жарки

Приготовление:
Обжарить фарш с луком.

Кабачок помыть и порезать тонкими слайсами.

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Формировать слои так: кабачок — фарш — сыр (повторить 2−3 раза)

Сверху посыпать специи и немного сыра.

Запекать при 180 С примерно 20 минут.

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