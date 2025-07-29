Кабачковая лазанья: без теста и лишнего жира

Фуд-блогерша Olya Pins, которая недавно поделилась рецептом кабачковых мафинов, рассказала рецепт еще одного своего любимого блюда из кабачков — лазаньи.

ВІДЕО ДНЯ

«Эта кабачковая лазанья — фаворит лета! Без теста, без лишнего жира — только сочные овощи, нежный фарш и немного сыра» , — отметила блогерша.

⠀

По ее словам, блюдо получается сытным, но легким — идеально для ужина или обеда.⠀

⠀

Ингредиенты (на 2 порции):

1 кабачок (~300 г)

250 г куриного фарша (бедро)

1 луковица

100 г томатного пюре

1 свежий помидор или еще 100 г пюре

80 г сыра

соль, итальянские травы

капля масла для жарки

Приготовление:

Обжарить фарш с луком.

Кабачок помыть и порезать тонкими слайсами.

РЕКЛАМА

Формировать слои так: кабачок — фарш — сыр (повторить 2−3 раза)

Сверху посыпать специи и немного сыра.

Запекать при 180 С примерно 20 минут.

РЕКЛАМА

34

Читайте нас в Facebook