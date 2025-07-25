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Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми
Instagram-блогер Olya Pins которая раньше рассказывала, как приготовить блинчики из кабачков, поделилась рецептом кабачковых мафинов.
«Мафины из кабачков, которые исчезают еще теплыми! Идеальны на завтрак, обед или перекус, который можно взять с собой. Выходит настолько вкусно, что даже те, кто „не ест кабачки“, будут просить еще», — пишет она на своей странице в соцсетях.
Ингредиенты:
- 200 г натертого и отжатого кабачка;
- 2 яйца;
- 50 г ветчины (или вареного филе);
- 50 г сыра;
- 60 г муки;
- Щепотка соли.
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Приготовление:⠀
- Кабачки натереть и крупную терку, отжать лишнюю жидкость.
- Ветчину нарезать тонкими полосками и смешать с кабачками.
- Добавить натертый сыр и другие ингредиенты, разложить массу по формам для мафинов.
- Выпекать при 180 С в течение 20−30 минут.
Рецепт кабачковых блинов, которые готовятся с «Фетой», читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот1435
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