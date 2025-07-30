Залужного назначили президентом на тайной встрече в Альпах: военная разведка рассказала о новом потоке лжи из россии

По прямому приказу из кремля российские спецслужбы не только создают фейковые площадки для якобы поиска пропавших без вести украинцев, но и приступили к активной фазе очередной подрывной информационной кампании, направленной на дестабилизацию Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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В военной разведке отметили, что главным элементом дезинформационного кремлевского нарратива стала якобы «тайная встреча» украинских военных и госслужащих — Буданова, Ермака, Залужного — с представителями США и Великобритании в Альпах. Российские пропагандистские ресурсы, включая агентуру из «службы внешней разведки» под руководством евгения нарышкина, добавляют в фейк особенно токсичный элемент — якобы согласование кандидатуры посла Украины в Великобритании Валерия Залужного как будущего президента Украины со стороны западных партнеров Киева.

Скрин фейковых сообщений российских пропагандистов

По оценке ГУР МО, такие фейки преследуют цель усилить недоверие между политическими элитами и военными Украины, создать общественное напряжение на фоне предстоящих выборов и дискредитировать независимость украинских решений.

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В военной разведке также подчеркнули, что отдельным направлением кремлевской дезинформации стали безосновательные обвинения в адрес представителей ГУР МО, в частности, распространение ложной информации о причастности одного из военнослужащих к наркоторговле. Это типичная попытка подорвать репутацию ключевой структуры обороны, напоминают в ГУР МО Украины и призывают сохранять информационную бдительность и не становиться инструментом кремлевских манипуляций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как российские спецслужбы запустили ложь об аварии на Южноукраинской АЭС и создали фейк о том, что украинцы вступают в ИГИЛ и кто в кремле этим управляет.

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