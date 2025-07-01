Как российские спецслужбы обманывают родственников пропавших без вести украинцев: расследование СМИ (видео)

Несмотря на постоянные предупреждения Координационного центра по вопросам обращения с военнопленными о мошенниках, которые наживаются на родственниках пропавших без вести или пленных, люди все равно попадают «в лапы» аферистов, разыскивая родных.

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Эмоциональным состоянием украинцев, ничего не знающих о своих родных, пользуются разнообразные аферисты, а также российские спецслужбы. Так, «Суспільне» провело журналистское расследование и показало, как враг создает фейковые сайты и телеграмм-каналы, а также организации, выдавая их за международные.

Цель — получать информацию от украинцев и выманивать у них деньги, а также распространять на своих площадках российские нарративы. Часто — через пленных или людей, которых они представляют пленными.

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Одна из жен пропавшего без вести бойца рассказывала, что многие рекомендовали обращаться на российский канал «Щит матерей». Там модераторы просили заполнить анкету, чтобы «помочь поиску родственника» и «передать данные на проверку». Сначала денег не требовали, но впоследствии начиналось психологическое давление, например, людям предлагали организовать телефонный разговор с родственником за деньги или скан-акопии определенных документов.

Еще один подобный канал — «Украина исчезает без вести». Кстати, на нем выходят эфиры с ведущим, которого представляют пленным украинцем. Также на площадке распространяются кремлевские нарративы типа «украинцам не за что воевать».

Журналисты отмечают, что использование военнопленных для таких целей стало широко распространенной практикой для российских ИПСО.

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Ранее в Координационном штабе предупреждали, что мошенники могут использовать обмены пленными, представляясь освобожденными из плена бойцами. Сначала аферисты обещают родственникам оставшихся в плену предоставить информацию относительно близкого человека, а впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги.

Фото Координационного штаба

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