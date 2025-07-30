Атака на Украину: в Харькове повреждены супермаркет и автомойка, есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали Харьков дронами. Удар был по Шевченковскому району города. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его информации, в результате падения обломков вражеского БпЛА пострадали три человека: две женщины — 24 и 62 лет и 33-летний мужчина.

По данным областного главка ГСЧС, в Шевченковском районе загорелись 3 автомобиля, автомойка и пристройка к зданию (общая площадь — 210 м. кв).

Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт. Пострадали три человека, двоих из них спасли пожарные, уточнили в ГСЧС.

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В Слободском районе города на площади 500 м кв горела сухая трава.

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Беспокойно было в Херсонской области. Там российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, грузовик и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

Ночью враг направил беспилотники и на Днепропетровщину. Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина. Изуродованное транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров.

По Межевской общине россияне ударили FPV-дронами. Ранена женщина.

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В Николаевской общине Синельниковского района повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто, отметил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем россияне обстреляли села в Харьковской области, когда местные жители собрались для получения гуманитарки. Тогда погибли 5 человек, еще четверо пострадали.

По словам Сергея Лысака, сегодня в Каменском на Днепропетровщине день скорби по погибшим из-за ракетной атаки накануне.

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