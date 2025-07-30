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Атака на Украину: в Харькове повреждены супермаркет и автомойка, есть пострадавшие
Российские оккупанты атаковали Харьков дронами. Удар был по Шевченковскому району города. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, в результате падения обломков вражеского БпЛА пострадали три человека: две женщины — 24 и 62 лет и 33-летний мужчина.
По данным областного главка ГСЧС, в Шевченковском районе загорелись 3 автомобиля, автомойка и пристройка к зданию (общая площадь — 210 м. кв).
Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт. Пострадали три человека, двоих из них спасли пожарные, уточнили в ГСЧС.
В Слободском районе города на площади 500 м кв горела сухая трава.
Беспокойно было в Херсонской области. Там российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, грузовик и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.
Ночью враг направил беспилотники и на Днепропетровщину. Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина. Изуродованное транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров.
По Межевской общине россияне ударили FPV-дронами. Ранена женщина.
В Николаевской общине Синельниковского района повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто, отметил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем россияне обстреляли села в Харьковской области, когда местные жители собрались для получения гуманитарки. Тогда погибли 5 человек, еще четверо пострадали.
По словам Сергея Лысака, сегодня в Каменском на Днепропетровщине день скорби по погибшим из-за ракетной атаки накануне.159
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