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Россияне обстреляли села на Харьковщине, когда местные жители собрались для получения гуманитарки: есть жертвы (фото)
Днем 29 июля российские военные нанесли удар по Харьковщине. В результате удара РСЗО погибли 5 человек, еще четверо пострадали.
Одно из попаданий было недалеко от магазина с. Новоплатоновка Изюмского района, где раздавали гуманитарку. Люди, которые получили ранения и погибли, стояли за 3−5 метров до магазина.
Об этом в эфире «Суспільного» заявил начальник полиции Харьковской области Петр Токарь.
По его словам, в селе остались люди, которые отказываются эвакуироваться. Село без водоснабжения. Воду подвозят. Люди собрались, чтобы получить гуманитарную помощь — воду.
«Кадры слишком ужасные, чтобы их показывать. Люди фактически сгорели, получили травматические ампутации, несовместимые с жизнью», — сказал Токарь.
По данным ГСЧС, кроме того, сегодня враг обстрелял и деревню Пески-Радьковские. Возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме.
А сегодня утром русская армия обстреляла Купянск. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО «Град». Погиб 65-летний мужчина. Повреждены жилые дома, сообщили в областной прокуратуре.
Кроме того, вечером 28 июля на территории Дергачевской общины вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль «ВАЗ». Погиб 75-летний мужчина, его 51-летний сын получил ранение. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Транспортное средство повреждено, добавили в прокуратуре.
Россияне каждый день атакуют Харьков и область. На днях оккупанты сбросили на Харьков управляемую авиабомбу, пострадало медучреждение.36
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