Денег больше не будет: части пенсионеров отменили доплаты к пенсии — о ком идет речь

Пенсионерам, не прошедшим идентификацию, приостановят выплату пенсий. Также без денежной помощи останутся жители еще девяти областей, сообщили в Министерстве социальной политики.



Речь идет о более чем 390 тысячах украинцев из прифронтовых областей — Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской. Эти люди получали регулярную денежную помощь от ООН в течение двух лет.

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«В этом месяце в связи с ограниченными финансовыми ресурсами программа ВПП ООН завершена. Июльские выплаты — последние в рамках этой программы» , — отметили в Минсоцполитики.

Проект, реализованный Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) совместно с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины, официально завершен из-за отсутствия финансирования.

За время действия инициативы ежемесячно около 390 тысяч украинцев получали в общей сложности 219 миллионов гривен, а общий объем выплат составил более 5 миллиардов гривен.

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В то же время Министерство социальной политики не исключает возможности возобновления выплат при условии поступления нового финансирования.

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