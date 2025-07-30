- 07:39 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.07 20:34 Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим
- 30.07 20:07 Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
- 30.07 19:59 Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля
- 30.07 19:41 Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
- 30.07 19:36 Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
- 30.07 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
Оккупанты чаще используют бронетехнику в некоторых атаках после уменьшения использования тяжелой техники с зимы 2024−2025 годов. Боевые кадры свидетельствуют о том, что российские войска не проводили механизированных наступлений размером с роту или более крупных сил в Украине с апреля 2025 года и в основном использовали мотоциклы и багги для атак в течение лета 2025 года.
Армия рф недавно несколько увеличила использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля 2025 года провела серию меньших механизированных наступлений размером со взвод в Донецкой и Запорожской областях, говорится в новом отчете Института изучения войны.
По информации аналитиков, ранее они наблюдали признаки того, что россия временно сократила использование танков и бронетехники в течение последних шести месяцев. И что она медленно увеличивает свою способность обновлять бронетехнику советских времен, одновременно пополняя запасы бронетехники, не привлекая бронетехнику к атакам, приводящим к значительному истощению.
Российские войска, анализируют в Институте изучения войны, могут временно увеличить использование бронетехники, чтобы проверить слабые места в обороне Украины на базе беспилотников в разных районах фронта. Или же министерство обороны рф может быть в состоянии отремонтировать поврежденную бронетехнику или пополнить передовые российские подразделения бронетехникой.
Ранее Игорь Луценко рассказал об опасности недооценки «медленного продвижения» россиян на фронте.95
Читайте нас в Facebook
«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк