Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно

Оккупанты чаще используют бронетехнику в некоторых атаках после уменьшения использования тяжелой техники с зимы 2024−2025 годов. Боевые кадры свидетельствуют о том, что российские войска не проводили механизированных наступлений размером с роту или более крупных сил в Украине с апреля 2025 года и в основном использовали мотоциклы и багги для атак в течение лета 2025 года.

ВІДЕО ДНЯ

Армия рф недавно несколько увеличила использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля 2025 года провела серию меньших механизированных наступлений размером со взвод в Донецкой и Запорожской областях, говорится в новом отчете Института изучения войны.

По информации аналитиков, ранее они наблюдали признаки того, что россия временно сократила использование танков и бронетехники в течение последних шести месяцев. И что она медленно увеличивает свою способность обновлять бронетехнику советских времен, одновременно пополняя запасы бронетехники, не привлекая бронетехнику к атакам, приводящим к значительному истощению.

Российские войска, анализируют в Институте изучения войны, могут временно увеличить использование бронетехники, чтобы проверить слабые места в обороне Украины на базе беспилотников в разных районах фронта. Или же министерство обороны рф может быть в состоянии отремонтировать поврежденную бронетехнику или пополнить передовые российские подразделения бронетехникой.

РЕКЛАМА

Ранее Игорь Луценко рассказал об опасности недооценки «медленного продвижения» россиян на фронте.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас в Facebook