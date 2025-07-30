Люблю тебя: популярная певица призналась в любви

Популярная певица Ирина Федишин, ранее рассказывала о личной потере, поразила чувственным обращением.

На своей странице в социальной сети Ирина выложила сообщение — поздравление любимому мужу Виталию с днем их свадьбы. По словам артистки, семья для него всегда была на первом месте.

ВІДЕО ДНЯ

Ирина и Виталий вместе 19 лет. Фото из соцсети

Напомним, Виталий Човнык — продюсер и менеджер певицы. В их семье растут два сына. Ранее Федишин посвятила мужу песню.

РЕКЛАМА

«19 лет вместе, — поделилась Ирина. — Сегодня особый день для нас! День, когда мы встали на полотенце счастья! Спасибо, Виталик, за твою любовь, заботу, важные семейные ценности, которые ты бережешь! Спасибо, что семья — всегда для тебя на первом месте. Люблю тебя».

Подписчики отреагировали на сообщение в комментариях, поздравив пару.

«Поздравляем, вы такие искренние, невероятные, — написали в ответ. — Счастье Вам и любовь до безумия на всю жизнь вместе».

РЕКЛАМА

Фото - скриншот

«С годовщиной! — поздравили в сети. — Счастья, любви, здоровья и успехов, берегите друг друга!»

Ранее популярная певица необычно обратилась к близкому человеку.

Фото из соцсети

РЕКЛАМА

219

Читайте нас в Facebook