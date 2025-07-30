41.40 / 41.93 47.91 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Люблю тебя: популярная певица призналась в любви

19:16 30 июля 2025
Ирина Федишин и Виталий Човнык отметили 19-ю годовщину свадьбы. Фото из соцсетей

Популярная певица Ирина Федишин, ранее рассказывала о личной потере, поразила чувственным обращением.

На своей странице в социальной сети Ирина выложила сообщение — поздравление любимому мужу Виталию с днем их свадьбы. По словам артистки, семья для него всегда была на первом месте.

Ирина и Виталий вместе 19 лет. Фото из соцсети

Напомним, Виталий Човнык — продюсер и менеджер певицы. В их семье растут два сына. Ранее Федишин посвятила мужу песню.

РЕКЛАМА

«19 лет вместе, — поделилась Ирина. — Сегодня особый день для нас! День, когда мы встали на полотенце счастья! Спасибо, Виталик, за твою любовь, заботу, важные семейные ценности, которые ты бережешь! Спасибо, что семья — всегда для тебя на первом месте. Люблю тебя».

Подписчики отреагировали на сообщение в комментариях, поздравив пару.

«Поздравляем, вы такие искренние, невероятные, — написали в ответ. — Счастье Вам и любовь до безумия на всю жизнь вместе».

РЕКЛАМА
Фото - скриншот

«С годовщиной! — поздравили в сети. — Счастья, любви, здоровья и успехов, берегите друг друга!»

Ранее популярная певица необычно обратилась к близкому человеку.

Фото из соцсети

РЕКЛАМА

219

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Ваза на ножках. Барановский фарфоровый завод. 1950-е годы. Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк

Таро-прогноз на 31 июля. Фото - Pixabay

Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля

Рецепт борща от Александра Городника. Фото - скриншот

Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда

Следующий материал
Новости партнеров