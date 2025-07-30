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«Сейчас борьба с коррупцией не устраивает никого»: юристы о необходимости реформ из-за скандалов в НАБУ и отсутствия результатов
Отсутствие действенных результатов работы НАБУ и других антикоррупционных органов Украины, а также их бесконтрольность и многочисленные скандалы с сотрудниками свидетельствуют о том, что система нуждается в коренных изменениях. В нынешнем состоянии их работа не устраивает ни критиков, ни сторонников «закона о НАБУ». Об этом заявил в интервью директор Института национальной безопасности Богдан Устименко и глава антикоррупционного комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Готин.
«Сегодня наше общество разделилось на две части. Одна выступает за то, чтобы „закон о НАБУ“ оставить в силе в связи с тем, что он якобы положительный и прогрессивный. Другая часть общества считает этот закон таким, который фактически уничтожает антикоррупционную систему. Но обе эти группы не готовы мириться с таким явлением, как коррупция, и говорят о необходимости реформирования антикоррупционных органов. Определенные разногласия возникают только относительно того, как это делать», — говорит заслуженный юрист Украины, адвокат, глава комитета по антикоррупционной политике Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Готин.
Говоря о нынешнем состоянии системы, он отмечает, что именно НАБУ положило начало практике проведения обысков без определения следственного судьи, но после того, как аналогичные обыски прошли у детективов Бюро, вспомнило о «нарушении прав».
Практика показала наличие ряда методологических и технологических ошибок, которые были допущены при создании антикоррупционной системы, и эти ошибки требуют немедленного исправления, уверен он.
Адвокат, директор Института национальной безопасности Богдан Устименко отмечает, что механизм ежегодного внешнего аудита работы антикоррупционных органов, заложенный в законодательство, фактически не работал — первый аудит был проведен только через 10 лет после их создания, и он показал значительные нарушения.
Он также напоминает о том, что общество до сих пор не получило ответа на вопрос, виноват ли бывший первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в «сливах» чувствительной информации, а также действительно ли существует решение суда в отношении действующего директора НАБУ Семена Кривоноса, о чем писали многочисленные СМИ, относительно установления уголовно наказуемого факта скупки голосов на выборах господином Кривоносом.
Кроме того, юристы напоминают о других скандалах с участием сотрудников НАБУ. В частности, об установленном украинской разведкой факте российского влияния на некоторых сотрудников Бюро, о практике искусственной криминализации детективами обычной хозяйственной деятельности, о системном нарушении ими презумпции невиновности, когда руководство НАБУ в своих роликах на ютубе ради самопиара назначает «виновных», вопреки закону и без достаточной доказательной базы, и другие.
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