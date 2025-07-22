«Динамо» в 37-градусную жару рагромило на Мальте «Хамрун Спартанс»: видеообзор отборочного матча Лиги чемпионов

Во вторник, 22 июля, киевское «Динамо», представившее новую игровую форму, сыграло на 8-тысячном стадионе «Тони Беззина» в городке Паола первый поединок 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Мальты «Хамрун Спартанс».

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Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Первый матч

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» (Украина) — 0:3

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 66), Буяльский (Бражко, 80), Ярмоленко (Волошин, 66), Кабаев (Пономаренко, 80), Ванат.

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Голы: Ванат (13), Буяльский (76), Волошин (90+2).

До приезда «Динамо», которое ранее никогда не играла в еврокубках с клубами с Мальты, «Хамрун Спартанс» уже успел выбить из ЛЧ литовский «Жальгирис». Соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0, а в серии послематчевых пенальти из 28 (!) ударов островитяне оказались сильнее — 11:10.

Поэтому недооценивать соперника «бело-синим» не стоило — итальянский тренер Джакомо Модика за полтора месяца работы с командой подопечных чему-то да научил. Тем более, что в составе соперника киевлян — 16 легионеров из Бразилии, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Сербии, Черногории, Литвы и Албании.

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В 37-градусную жару да еще на поле с далеко не самым современным газоном начали динамовцы довольно нервно. Но забить мальтийцам не позволили, более того, быстро отличились сами. На 13-й минуте Буяльский выдал классный пас на Ваната, и лучший бомбардир «бело-синих» спокойно переиграл 36-летнего голкипера хозяев поля — 0:1.

Парни Шовковского вполне могли уйти на перерыв с преимуществом в два мяча, но уже в добавленное время испанский рефери после просмотра VAR отменил гол головой Попова, зафиксировав у динамовца крошечный офсайд.

И все же гости с берегов Днепра сумели поразить ворота «Хамрун Спартанс» и во второй раз, и в третий. Сначала на 76-й минуте Буяльский с помощью рикошета точно пробил из-за пределов штрафной площадки — 0:2. А уже в компенсированное время Волошин удачно замкнул дальнюю штангу — 0:3.

Ответная встреча соперников состоится 29 июля в польском Люблине.

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Кстати, в случае выхода в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов «Динамо» по итогам жеребьевки в Ньоне сыграет 5 или 6 и 12 августа с победителем пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а в случае неудачи — 7 и 14 августа в Лиге Европы с неудачником этой же пары.

В первом поединке «Пафос» не удержал победу над «Маккаби» — 1:1 (Бассуамина, 81 — Мадмон, 90+10).

Кстати, ответная встреча соперников 30 июля состоится в сербском городе Бачка Топола, поскольку израильские клубы (как и украинские) принимают соперников на нейтральных полях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции отборочный матч Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтер».

Фото ФК «Динамо»



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