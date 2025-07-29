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Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Бешикташ»: кого видят букмекеры фаворитом ответного матча в отборе Лиги Европы
В четверг, 31 июля, донецкий «Шахтер», победивший «Бешикташ» в Стамбуле (4:2), проведет на Городском стадионе имени Германа Реймана в польском Кракове ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против четвертой команды прошлого чемпионата Турции (арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра из Испании).
После первой встречи подопечные турецкого специалиста Арды Турана вернулись из Турции в Словению, где готовятся к матчу в Польше, а стамбульцы работают на своей клубной базе.
В прежние годы «Шахтер» трижды начинал противостояния на вылет в еврокубках гостевой победой с преимуществом в два мяча и каждый раз проходил дальше: с армянским «Пюником» — в 2004-м (3:1, 1:0) и 2007-м (2:0, 2:1), а также с израильским «Маккаби» из Тель-Авива — в 2021-м (2:0, 1:0). Да и вообще после успеха на поле соперника в первой встрече горняки праздновали общий успех в 13 из 14 случаев (осечка произошла только в дуэли с испанской «Сельтой» в 2017 году — 1:0, 0:2 в дополнительное время).
В предстоящем поединке букмекеры видят небольшим фаворитом обладателя Кубка Украины. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Шахтера» в основное время принимает с коэффициентом 2,20, на ничью — 3,50, на выигрыш подопечных экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» норвежца Оле-Гуннара Сульшера — 2,75.
В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Бешикташ» на территории Украины покажут (начало — в 21:00) канал УПЛ ТВ и платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок на платформе, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Ответный матч
31 июля (четверг)
«Шахтер» — «Бешикташ» 21:00 УПЛ ТВ, «Киевстар ТВ»
Напомним, что в случае успешного прохождения турецкого барьера «Шахтер» во 3-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с неудачником противостояния между шотландским «Рейнджерс» и греческим «Панатинаикосом» (в первой встрече команда из Глазго дома выиграла — 2:0), а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с победителем противостояния «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Нымме Калью» (Эстония). В первом поединке ирландцы вырвали победу на 90-й минуте — 1:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на старте квалификации Лиги Европы уничтожил по сумме двух встреч финский «Ильвес».
Фото ФК «Шахтер»
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