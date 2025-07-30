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Происшествия

Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим

20:34 30 июля 2025
Василий Слюсарь

Костопольская громада отдала дань уважения и провела в последний путь защитника Василия Слюсара. Он добровольцем вступил в ряды ВСУ в первые дни войны, служил стрелком-помощником гранатометчика. С 21 апреля 2024 года он числился пропавшим без вести на поле боя в Донецкой области. Но в 2025 году ДНК-экспертиза подтвердила совпадение. К сожалению, Василий Слюсар признан погибшим, сообщает городской совет. Василию было 46 лет.

«Василий Слюсар получил профессию плиточника-облицовщика в местном строительно-технологическом колледже. После срочной службы работал в столярном цехе, строил дома — в Украине и за границей. Но самое главное — был опорой своей семьи, воспитывал сына и дочь вместе с женой», — говорится в сообщении.

Когда началась полномасштабная война, Василий Слюсар, не раздумывая, вступил в ряды ВСУ. С 26 февраля 2022 года он служил стрелком-помощником гранатометчика.

«Когда шел на войну, сказал: „Если не мы — то кто?“ Василий был необычайно светлым человеком. Добрый, честный, трудолюбивый. Любил рыбалку, тихую охоту. Всегда помогал другим, не проходил мимо чужого горя. Его знали и уважали почти все в Костополе», — вспоминает жена Оксана Слюсар.

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21 апреля 2024 года Василий погиб в бою. Долгое время числился пропавшим без вести. Лишь недавно семья получила подтверждение, что героя больше нет в живых.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на Харьковщине защитника из Ровенской области, который был единственным сыном у матери.

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