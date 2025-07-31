Николаевский водопровод — проект национального масштаба. В обычных условиях на реализацию такого объекта необходимо 2,5 года, но компания построила его за 5 месяцев в режиме 24/7.

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«Автострада» начала прокачку воды между насосными станциями Николаевского водопровода, а общая сеть водопровода протяженностью 67,8 км полностью смонтирована. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель дорожной Группы Компаний «Автострада» Максим Шкиль.

По его словам, на водопроводе в Николаеве сейчас идет ключевой этап пусконаладочных работ: специалисты проверяют работоспособность системы под средним рабочим давлением, тестируют ее герметичность, осуществляют промывку трубопроводов и стравливание воздуха.

«Прокачка воды осуществляется поэтапно. Сначала вода из реки Южный Буг поступает через самотечные водоводы в приемные камеры первой насосной станции (ВНС-1). После заполнения камер насосное оборудование подает воду по смонтированным трубопроводам ко второй станции подъема (ВНС-2). После достижения необходимого давления начнем заполнение следующего участка — от ВНС-2 до ВНС-3. Это один из самых сложных этапов: трасса трубопровода проходит через балки, низины, реки, автомобильные и железнодорожные пути, газопроводы. Из-за значительных перепадов высот в системе возникает избыточное давление. Чтобы избежать аварий, важно постепенно вытеснить воздух из системы», — рассказал Максим Шкиль. По его словам, параллельно продолжаются пусконаладочные работы, направленные на перевод системы в полностью автоматический режим управления. Тем временем, на объекте построено три насосные станции, а прокачка воды осуществляется с помощью дизельных генераторов.

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«Однако система не рассчитана на долговременную работу в таком режиме. Для обеспечения стабильного функционирования необходимо подключение к постоянному источнику электропитания. Ожидаем решения по определению балансодержателя, передаче водопровода на баланс соответствующего предприятия и заключению договоров с энергопоставщиком», — рассказал основатель ГК «Автострада».

По его информации, для подключения водонасосных станций к сетям электропитания на каждой станции устроено распределительное устройство 35кВ и трансформаторная подстанция 35/0,4кВ (РУ-ТП 35/0,4кВ). «Кабельные линии проложены под землей вдоль всей трассы. Распределительные устройства и трансформаторные подстанции расположены в монолитных железобетонных конструкциях с частичным обваловкой. Такое решение обеспечит надежную защиту энергосистемы водопровода в условиях войны», — отметил Максим Шкиль.

Он добавил, что установленная система будет обеспечивать подачу 120 000 м³ воды в сутки для Николаева и еще 50 000 м³ — для орошения полей в Новой Одессе и Николаевском районе.

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«Прокачка воды между насосными станциями и пусконаладочные испытания системы продлятся несколько недель. Николаевский водопровод — это проект национального масштаба, который стал ответом на гуманитарную катастрофу города, где люди уже более трех лет живут без доступа к качественной питьевой воде. В обычных условиях на реализацию такого объекта нужно 2,5 года. Но мы построили его всего за 5 месяцев — в режиме 24/7, „Автострада“ мобилизовала все имеющиеся ресурсы и реализовала этот проект полностью собственными силами — без привлечения субподрядчиков», — рассказал Максим Шкиль.

Напомним, как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, строительство водопровода в Николаеве началось в январе. Сейчас объект готов на 85%, систему уже промыли, а монтаж ключевого оборудования завершен.

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