Он был жестоко честен: автобиография Оззи Осборна раскроет неизвестные подробности его личной жизни

Оззи Осборн умер 22 июля, но незадолго до этого он завершил свою автобиографию, которая выйдет посмертно. Легенда рок-музыки, которого не стало в возрасте 76 лет, назвал свою будущую книгу «Последние обряды», и она затрагивает его личную жизнь без каких-либо фильтров.

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Сообщается, что книга предлагает взгляд на его любовный роман, повлекший за собой кризис в браке с Шэрон Осборн.

Фронтмен Black Sabbath имел отношения с парикмахершей Мишель Пью примерно с 2012 по 2016 год, и это причинило много боли Шэрон, которая даже пыталась покончить жизнь самоубийством, пишет издание The News.

В откровенном интервью Шэрон призналась: «Я приняла не знаю сколько таблеток. Я просто подумала: «Мои дети старшие, с ними все хорошо и они могут сами о себе позаботиться».

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В мемуарах рассказывается о сильном чувстве вины и сожаления, которые испытывал Оззи. Как сообщил источник, «эта книга была, по сути, последним признанием Оззи и содержит много отрывков о том, как он сожалеет об этом романе. Поскольку он всегда был жестоко честен на протяжении своей жизни, было решено, что ни одно слово не будет изменено, даже о болезненных моментах в его жизни и о том, как его роман повлиял на Шэрон».

Ожидается, что книга будет «неумолимой, жестоко честной, но удивительно жизнеутверждающей», с пониманием всего наследия Оззи из Black Sabbath, его борьбы с зависимостью и его последних моментов на сцене.

Напомним, последние годы звезда страдал болезнью Паркинсона, что изменило его до неузнаваемости.

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Однако Оззи продолжал вести подкаст The Osbournes, в одном из эпизодов которого извинился перед Бритни Спирс.

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