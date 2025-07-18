Курс валют: евро может преподнести сюрприз

Курс евро в июле преподнес украинцам немало сюрпризов, сперва превысив 50 гривен, а потом упав до нынешних 48,65 грн. И евровалюта останется тем, что может принести интригу на валютном рынке украины с 21 по 27 июля.

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Об этом «ФАКТАМ» сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». По его словам, с долларом все более-менее ясно — он и дальше будет держаться вблизи отметки в 42 гривны, то вот евро, в который раз может приготовить малопрогнозируемую «интригу».

По словам эксперта, американская валюта сейчас стабильна не просто так: Нацбанк крепко держит руку на пульсе — режим «управляемой гибкости» позволяет сглаживать любые изменения и держит рынок подальше от рисков неконтролируемости. Да и безналичный и наличный курсы почти сравнялись, а значит — пространства для спекуляций меньше.

Другое дело — евро. Здесь все менее предсказуемо. Все зависит от стоимости евро к доллару (т.е. мировых торгов пары евро/доллар). Дональд Трамп снова подогревает дискуссии пошлинами, война на Ближнем Востоке скорее в состоянии «паузы», цены на энергоносители прыгают, инфляция в США и Европе дает о себе знать. И еще одна горячая тема — противостояние между Штатами и странами БРИКС.

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- Все это влияет на валютную пару евро/доллар, а значит, и на стоимость евро в Украине. Скорее всего, у нас он будет держаться в коридоре 48,5−49,5 грн. Но любое громкое международное событие — и курс может вести себя более динамично. К счастью, и доллар, и евро — валюты крепкие. Они формируют базу глобальной экономики. Поэтому даже в условиях сенсационных изменений этим валютам не грозит обвал, — считает Тарас Лесовой.

По мнению эксперта, коридоры валютных изменений составят 41,6−42,2 грн за доллар и 48−49,5 грн за евро на наличном рынке.

В целом же, по мнению банкира, конец июля принесет валютный «контраст»: доллар будет спокойно держаться «поблизости» 42 грн, а вот евро может удивить. Все зависит от мировых событий — от Трампа до БРИКС. Но серьезных «штормов» на валютном рынке не предполагается.

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Как ранее писали «ФАКТЫ», в отношениях между США и ЕС существуют 3 сценария, которые напрямую повлияют на курс евровалют.

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