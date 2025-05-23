800 млн долларов в неделю: столько денег НБУ будет тратить на удержание курса доллара, и каким он будет

Курс доллара в Украине уже который месяц остается в целом стабильным и не преподносит особых сюрпризов. И эта тенденция будет сохраняться и далее, чему способствует НБУ, который постепенно усиливает свою роль: валютные интервенции производятся мягко, осторожно, без перекосов.

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Об этом «ФАКТАМ» сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». По его словам, ожидается, что и в дальнейшем еженедельный объем продажи валюты НБУ не будет превышать 800 млн дол. Это маркер того, что со спросом и предложением на рынке более или менее гармонично, отсутствуют поводы для беспокойства из-за возможных «скачек» спроса.

Основных факторов, которые будут влиять на курс в последние де мая, три. И они не новые:

1. Политика НБУ. Гибкий подход, направленный на постепенное укрепление гривны. Интервенции используются как «регулятор давления» в системе без резких движений.

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2. Экономические локомотивы. Оборонный комплекс, агросектор, строительство — три столба, держащих ВВП. Их рост — плюс для экономики страны, а значит и для крепости гривны.

3. Экспорт. Его поддержка особенно важна в контексте изменений в торговых отношениях с ЕС. На горизонте — переход к более глубокой зоне свободной торговли, который стартует с 6 июня. Но уже сейчас есть хорошие новости: Европарламент продлил «безвиз» для металлургии. Это сигнал, что Европа заинтересована в нашей стали — а значит и в развитии нашей экономики.

Что касается евро, то он по-прежнему ориентируется на глобальные торги с долларом. Ожидается, что 1 евро будет стоить от $ 1,10 до $ 1,15. Это уже новый курс валютной «гравитации», где доллар немного теряет привлекательность, а евро возвращает влияние.

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При этом эксперт подчеркнул, что начиная с весны официальный курс доллара даже упал, так в январе он стоил до 42,28 грн, а теперь меньше 42 гривен, а до 1 июня его курс на наличном рынке не поднимется выше 41,8 грн.

По мнению же председателя банка «Глобус» Сергея Мамедова, в течение ближайшего месяца курс доллара будет колебаться между 41.4 и 42,2 грн за доллар.

Как писали «ФАКТЫ», Нацбанк поставил новый рекорд по размеру международных золотовалютных резервов, составивших 46,7 млрд дол.

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