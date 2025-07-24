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«Полесье» отметило тренерский дебют Ротаня в еврокубках поражением от клуба из Андорры: видеообзор матча отбора Лиги конференций
В четверг, 24 июля, «Полесье» в день дебюта у руля житомирян и на еврокубковом поприще нового наставника команды Руслана Ротаня сыграла на стадионе «Татран» в словацком Прешове номинально домашний матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против бронзового призера чемпионата Андорры «Санта-Коломы».
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первый матч
«Полесье» (Украина) — «Санта-Колома» (Андорра) — 1:2
«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный (Сарапий, 46), Чоботенко, Хадрой (Тейлор, 46, Крушинский, 65), Бабенко, Йосефи, Андриевский, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гуцуляк, Гайдучик (Филиппов, 60).
Голы: Гуцуляк (21) — Ремолинс (27), Креспо (44).
Не самый сильный даже по меркам Андорры клуб «Санта-Колома» уже сотворил сенсацию на старте еврокубкового сезона, выбив участника плей-офф Лиги конференций-2024/2025 боснийский «Борац» (4:1 в гостях, 0:2 дома). Так что парням Ротаня следовало держать ухо востро. А они, похоже, и мысли не допускали, что звонкая пощечина от «футбольного карлика» может достаться и им. Быстрый и легкий гол Гуцуляка только подусыпил бдительность житомирян. А вот андорцам, похоже, плевать было, что об их уровне думают — они ответили дважды, и на перерыв команды ушли при счете 1:2.
Чтобы отыграться,"Полесью", у которого теперь три поражения в трех поединках в еврокубках, не хватило целого второго тайма. Да, есть еще ответный матч. Но нагадили парни из Житомира в душу своим болельщикам прилично…
Ответная встреча соперников состоится 31 июля в андорском городе Энкамп (начало — в 19:00).
Напомним, что если «Полесье» пройдет «Санта-Колому», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с победителем пары «Пакш» (Венгрия) — «Марибор» (Словения). Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Руслана Ротаня прекратит выступления в еврокубках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в отборочном поединке Лиги чемпионов разгромило мальтийский «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Полесье»
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