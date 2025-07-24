«Шахтер» с тренером-турком увез ярую победу из логова «Бешикташа»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы

В четверг, 24 июля, донецкий «Шахтер», ранее разгромивший по сумме двух встреч финский «Ильвес», провел на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» и добыл непростую победу.

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Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Первый матч

«Бешикташ» (Турция) — «Шахтер» (Украина) — 2:4

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Винисиус, 56), Очеретько, Марлон Гомес (Педриньо, 56), Судаков (Гочолейшвили, 88), Алиссон (Бондаренко, 76), Эгиналдо (Невертон, 76), Кевин.

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Голы: Абрахам (40, с пенальти), Жоао Марио (87) — Алиссон (7), Эгиналдо (28), Кевин (67, 90+5).

Жестокий жребий таков, что командам, которые вполне могли сыграть друг с другом в основном раунде Лиги чемпионов, приходится выяснять отношения на ранней стадии квалификации Лиги Европы. Турецкий тренер «Шахтера» Арда Туран против четвертой команды чемпионата Турции прошлого сезона.

Возвращение бывшего футболиста «Барселоны» и «Атлетико» на родину получилось фееричным. Голы бразильцев Алиссона, Эгиналдо и Кевина (два) принесли «Шахтеру» шикарную победу на берегах Босфора (как и 6 голов «кудесников мяча» в первой игре с финнами). А Арде Турану — проклятья от 40 тысяч болельщиков турецкого гранда. Насолил он им (и его команда!) своим возвращением прилично…

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Ответный матч подопечных Арды Турана и экс-звезды «Манчестер Юнайтед» норвежца Оле-Гуннара Сульшера состоится 31 июля в польском Кракове.

Напомним, что в случае успешного прохождения турецкого барьера «Шахтер» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с неудачником противостояния между шотландским «Рейнджерс» и греческим «Панатинаикосом» (коллектив из Глазго в большинстве выиграл домашнюю встречу — 2:0), а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с победителем противостояния «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Нымме Калью» (Эстония).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов разгромило в гостях «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Шахтер»



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