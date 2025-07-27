россия будет готова к нападению на НАТО в 2027 году: в Польше сделали неутешительное заявление

Алексус Гринкевич, недавно возглавивший Командование Объединенными силами НАТО в Европе и принимавший участие в передаче Украине систем Patriot, подтвердил американским экспертам, что россия будет готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с командующим силами НАТО в Европе.

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Как отметил Туск, генерал является, в определенном смысле, «нашим соотечественником», поскольку его предки происходят из бывших территорий Польши. Премьер сообщил, что генерал подтвердил американскую экспертизу. Недавно он говорил в Европе о том, что «россия готова противостоять Европе, а значит, и нам, уже в 2027 году», пишет издание RMF24.

Премьер напомнил, что Совет министров на днях принял Стратегию национальной безопасности, и что он сам имел возможность пообщаться с уходящим в отставку руководителем MI6, британской разведывательной службой и ее новым руководителем.

Все эти встречи, обсуждения и решения сосредоточены на одном: Польша должна быть готова, польская армия — хорошо подготовлена и оснащена, а ситуация — стабильной.

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«Нет причин пугать друг друга, но мы должны быть действительно бдительными и сосредоточенными, — подчеркнул премьер-министр. — Поэтому я буду принимать решения, которые отдадут приоритет безопасности, включая внутреннюю безопасность и политическую стабильность в нашей стране, потому что нет ничего ценнее безопасности польской семьи, польского государства».

Визит генерала Гринкевича в Польши произошел после его недавних заявлений, в которых он выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты и Европейский Союз имеют полтора года, чтобы подготовиться к потенциальному глобальному вооруженному конфликту с Китаем россией, и что 2027 год может стать годом кризиса. По его мнению, Пекин имосква могут нанести удар одновременно и скоординированно.

В то же время лидеры Франции, Великобритании и Германии отмечали, что возможности для ограниченного вторжения в страну НАТО у россии есть уже сейчас.

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Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен нарисовал вероятный сценарий российской агрессии.

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