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Снова тяжелый удар: бывшая лучшая подруга Меган Маркл развелась с мужем
Бывшая лучшая подруга Меган Маркл Джессика Малруни развелась со своим мужем Беном после 16 лет брака. Канадская стилистка и ее муж разошлись после нескольких напряженных лет. Приблизительно в то же время Малруни была покинута герцогиней Сассекской. Это произошло после скандала, который был связан с расизмом и сделал Джессику токсичной в Торонто, пишет Page Six. У пары осталось трое детей.
Как пишет издание, Джессика Малруни больше не носит обручальное кольцо и, очевидно, сообщила новость о разводе друзьям, когда присутствовала на свадьбе в Торонто.
«Они развелись, — сообщил канадский источник. — Джессика выглядела грустно, но в то же время ей явно стало легче из-за появившейся ясности». Другой инсайдер подтвердил, что они развелись «некоторое время назад».
В марте 2024 года Малруни последний раз упоминала Бена в своем Instagram, когда пошутила о том, что они забыли годовщину свадьбы.
Джессика Малруни была одной из немногих доверенных лиц, знавших о тайном романе Меган и секретных визитах Гарри в Торонто, она даже была стилистом Маркл для фотографий ее помолвки в Кенсингтонском дворце в ноябре 2017 года.
Они были настолько близки, что дочь Малруни, Айви, которой сейчас 12 лет, была подружкой невесты на свадьбе Гарри и Меган в мае 2018 года, а ее сыновья-близнецы Брайан и Джон, которым сейчас 14 лет, были пажами Сассексов.
Однако дела пошли наперекосяк, когда канадская инфлюенсерша Саша Эксетер в 2020 году обвинила Малруни в расизме.
Во время скандала 2020 года Эксетер заявила, что Малруни обиделась на общий призыв к действию, который она опубликовала в Интернете, призывая других блогеров и лидеров мнений в социальных сетях использовать свои платформы, чтобы высказаться в поддержку движения Black Lives Matter.
«Далее последовала серия очень проблемных поступков и выходок, которые в конечном итоге привели к тому, что Малруни направила мне письменную угрозу», — сказала Эксетер.
Затем Малруни, очевидно, вспомнила Маркл, когда публично извинилась, сказав Экстер: «Как я уже говорила вам в частном порядке, я пережила очень личный опыт с моей ближайшей подругой, где раса была на первом месте. Это было очень поучительно. Я многому тогда научилась. Я обещаю продолжать учиться и стараться использовать свои привилегии, чтобы поднять и поддержать голоса темнокожих».
После этого дружба Малруни с Маркл прекратилась, и они больше не общаются.
Малруни также потеряла работу стилиста в «Доброе утро, Америка», а ее шоу отменено канадской сетью CTV. Ей также пришлось отказаться от участия в благотворительных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл обвинила члена королевской семьи в расизме, а недавно она снова подверглась критике из-за слов о расизме.188
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