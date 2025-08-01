- 08:41 Дроны врага ударили по Днепропетровщине и Харькову, есть раненые
- 08:17 Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума, а Тельцам перестать все контролировать: гороскоп на субботу, 2 августа
- 01.08 22:28 Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 01.08 22:00 Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь
- 01.08 21:31 «Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта
- 01.08 21:03 Эта приправа творит чудеса: просто добавьте ее в горшок с растением
- 01.08 20:06 Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально
- 01.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 01.08 19:54 Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
- 01.08 19:37 «Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
- 01.08 19:22 Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
- 01.08 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
Масло в Украине уже дороже, чем в Польше: украинские цены почти сравнялись с европейскими
Цены на продукты в Украине сравнялись с европейскими. Ранее блогеры часто сравнивали стоимость продовольствия у нас и в ЕС, но теперь такое «развлечение» теряет свою актуальность. По данным июльского «Инфляционного отчета» Национального банка Украины, цены на продовольствие в Украине не только сблизились с европейскими, но и превысили показатели соседних стран, включая Румынию, Словакию и Турцию.
Причины этого явления, по данным НБУ, это ряд внутренних проблем (климат, война, затраты на производство) и внешних факторов (глобальный спрос, пандемия, логистические сбои, подорожание энергии). С 2020 года продовольственная инфляция в мире превысила общую (свыше 35% против 25%), что также повлияло на Украину. Эта ситуация особенно ощутима для украинцев, ведь доля расходов на еду в их потребительской корзине составляет около 40%.
Динамика цен на разные продукты неоднородна. С 2016 года цены в Украине выросли на 79% (в евро), в то время как в ЕС — на 46%.
• Дешевле: хлеб, крупы, овощи, фрукты, пресноводная рыба, подсолнечное масло. Это обусловлено более низкими затратами на сырье, труд и логистику.
• Дороже: сливочное масло, свинина и молочные продукты. Высокая стоимость связана с дорогостоящей себестоимостью производства и разной государственной поддержкой в ЕС.
Рост цен сдерживается покупательной способностью украинцев — при повышении стоимости спрос на товар снижается. В то же время рост цен ускоряется из-за слабого развития некоторых отраслей, таких как животноводство, и разницу в налоге на добавленную стоимость (20% в Украине против 5% в Польше). Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС также способствует сближению цен.
Из-за высоких цен и низкого предложения Украина наращивает импорт. За первое полугодие 2025 года импорт свинины увеличился в 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, овощей — вдвое.
Как писали «ФАКТЫ», за год, с мая 2024 по май 2025 года, сливочное масло стало одним из рекордсменов по подорожанию в Украине, а также косвенно повлияло на рост цен на молоко.
Фото: Pixabay190
Читайте нас в Facebook
Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа