Масло в Украине уже дороже, чем в Польше: украинские цены почти сравнялись с европейскими

Цены на продукты в Украине сравнялись с европейскими. Ранее блогеры часто сравнивали стоимость продовольствия у нас и в ЕС, но теперь такое «развлечение» теряет свою актуальность. По данным июльского «Инфляционного отчета» Национального банка Украины, цены на продовольствие в Украине не только сблизились с европейскими, но и превысили показатели соседних стран, включая Румынию, Словакию и Турцию.

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Причины этого явления, по данным НБУ, это ряд внутренних проблем (климат, война, затраты на производство) и внешних факторов (глобальный спрос, пандемия, логистические сбои, подорожание энергии). С 2020 года продовольственная инфляция в мире превысила общую (свыше 35% против 25%), что также повлияло на Украину. Эта ситуация особенно ощутима для украинцев, ведь доля расходов на еду в их потребительской корзине составляет около 40%.

Динамика цен на разные продукты неоднородна. С 2016 года цены в Украине выросли на 79% (в евро), в то время как в ЕС — на 46%.

• Дешевле: хлеб, крупы, овощи, фрукты, пресноводная рыба, подсолнечное масло. Это обусловлено более низкими затратами на сырье, труд и логистику.

• Дороже: сливочное масло, свинина и молочные продукты. Высокая стоимость связана с дорогостоящей себестоимостью производства и разной государственной поддержкой в ЕС.

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Рост цен сдерживается покупательной способностью украинцев — при повышении стоимости спрос на товар снижается. В то же время рост цен ускоряется из-за слабого развития некоторых отраслей, таких как животноводство, и разницу в налоге на добавленную стоимость (20% в Украине против 5% в Польше). Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС также способствует сближению цен.

Из-за высоких цен и низкого предложения Украина наращивает импорт. За первое полугодие 2025 года импорт свинины увеличился в 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, овощей — вдвое.

Как писали «ФАКТЫ», за год, с мая 2024 по май 2025 года, сливочное масло стало одним из рекордсменов по подорожанию в Украине, а также косвенно повлияло на рост цен на молоко.

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Фото: Pixabay

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