- 10.07 22:56 «Шахтер» с шестью голами бразильцев растерзал вице-чемпиона Финляндии: видеообзор матча отбора Лиги Европы
- 10.07 22:50 Пожелтевшие белые носки больше не проблема: просто добавьте этот порошок при стирке
- 10.07 22:28 Молоко, а потом хлопья — или наоборот: эти правила этикета шведского стола стоит знать
- 10.07 22:01 Миндаль с розмарином: вкусно так, что не оторваться
- 10.07 21:31 Это может быть самая разнообразная еда: как скрытые калории мешают похудеть
- 10.07 21:02 «Это не мелочь»: Бен Аффлек откровенно высказался по поводу новых отношений Дженнифер Лопес
- 10.07 20:45 «Эту профессию называют профессией будущего», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 10.07 20:06 Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным
- 10.07 19:59 Умер легендарный экс-футболист «Карпат», забивавший за сборную Советского Союза
- 10.07 19:41 рф создала новое подразделение для усиления армии: аналитики рассказали, чем это грозит
- 10.07 19:39 Под Киевом погиб маленький мальчик: на него покатился Renault Master без водителя
- 10.07 19:29 Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля
Ценам хочется стать «итальянскими»? В Сети сравнили стоимость продуктов в Украине и на Апеннинах
С начала широкомасштабного вторжения россии цены в Украине быстро идут в гору. Дорожают разнообразные продукты, Госстат констатирует увеличение базовой инфляции.
Украинские блоггеры arthur.i.dasha провели интересный эксперимент, сравнив цены в Украине и Италии. Продукты покупались в крупных сетях — украинском «Сільпо» и итальянском Lidl. Для удобства все цены переводились в гривни.
Выяснилось, что большинство продуктов в Италии дороже, чем в Украине.
- хлеб в Украине стоит 35 гривен, а в Италии — 88;
- килограмм картофеля в Украине можно купить за 77 гривен, а в Италии он на 2 гривны дороже;
- куриные бедрышки в Украине обойдутся в 189 гривен за килограмм, а в Италии — в 224;
- десяток яиц в Украине стоит 73 гривны, а в Италии — 104;
- 150 г сыра «Гауда» в Украине можно купить за 70 гривен, а в Италии — за 75 гривен.
Но есть и такие продукты, которые в Италии стоят дешевле:
- килограмм яблок в Украине можно купить за 90 гривен, а в Италии — за 71;
- литр молока в Украине стоит 57 гривен, а в Италии — 31;
- бутылка воды в Украине обойдется в 25 гривен (за 1,5 л), а в Италии — всего в 9.
«За одни и те же продукты в Италии у нас вышло 831 гривна, а в Украине — 783 гривны. Разница — 48 гривен или 1 евро», — отметил блогер.
В то же время следует помнить, что средняя зарплата в Италии превышает среднюю зарплату в Украине в 3−4 раза. Так что сравнение — не в нашу пользу.
Напомним, что специалисты прогнозируют хоть и не стремительное, но все же удорожание сахара этим летом.
Также растут цены на мясо. Из-за непогоды весной этого года бьют ценовые рекорды фрукты.
Фото — Pixabay205
Читайте нас в Facebook
Не 2500 гривен за 50 квадратов, а 9000: эксперт рассказал, как могут измениться платежки за коммунальные услуги