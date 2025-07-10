Ценам хочется стать «итальянскими»? В Сети сравнили стоимость продуктов в Украине и на Апеннинах

С начала широкомасштабного вторжения россии цены в Украине быстро идут в гору. Дорожают разнообразные продукты, Госстат констатирует увеличение базовой инфляции.

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Украинские блоггеры arthur.i.dasha провели интересный эксперимент, сравнив цены в Украине и Италии. Продукты покупались в крупных сетях — украинском «Сільпо» и итальянском Lidl. Для удобства все цены переводились в гривни.

Выяснилось, что большинство продуктов в Италии дороже, чем в Украине.

хлеб в Украине стоит 35 гривен, а в Италии — 88;

килограмм картофеля в Украине можно купить за 77 гривен, а в Италии он на 2 гривны дороже;

куриные бедрышки в Украине обойдутся в 189 гривен за килограмм, а в Италии — в 224;

десяток яиц в Украине стоит 73 гривны, а в Италии — 104;

150 г сыра «Гауда» в Украине можно купить за 70 гривен, а в Италии — за 75 гривен.

Но есть и такие продукты, которые в Италии стоят дешевле:

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килограмм яблок в Украине можно купить за 90 гривен, а в Италии — за 71;

литр молока в Украине стоит 57 гривен, а в Италии — 31;

бутылка воды в Украине обойдется в 25 гривен (за 1,5 л), а в Италии — всего в 9.

«За одни и те же продукты в Италии у нас вышло 831 гривна, а в Украине — 783 гривны. Разница — 48 гривен или 1 евро», — отметил блогер.

В то же время следует помнить, что средняя зарплата в Италии превышает среднюю зарплату в Украине в 3−4 раза. Так что сравнение — не в нашу пользу.

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Напомним, что специалисты прогнозируют хоть и не стремительное, но все же удорожание сахара этим летом.

Также растут цены на мясо. Из-за непогоды весной этого года бьют ценовые рекорды фрукты.

Фото — Pixabay

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