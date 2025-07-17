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В Украине подорожало молоко, и рост цен продолжится: почему в этом «виновата» Европа
За год, с мая 2024-го по май 2025-го года, сливочное масло стало одним из рекордсменов по подорожанию в Украине, а также косвенно повлияло на рост цен на молоко. Причем подорожание молока будет продолжаться, и косвенным «виновником» этого станет Евросоюз. Об этом сообщает сайт Ассоциации производителей молока Украины, при этом средняя цена 1 литра молока-сырья в зависимости от качества колеблется от 15,45 до 16 грн. Хотя в сравнении с июньскими цены не изменились, стоит ожидать их роста в будущем.
Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет это подорожанием сливочного масла. Так, после обновления торгового соглашения с ЕС, Украина получила расширенные квоты на экспорт молочной продукции, что способствовало возобновлению поставок и появлению дефицита сырья на внутреннем рынке.
В результате соглашения Украина возобновила поставки молочных продуктов в Европу, а на внутреннем рынке даже появился незначительный дефицит молока-сырья, как и в начале июля 2024 года. Молокоперерабатывающие заводы стали искать дешевое молоко.
Возможность роста сбыта молочных продуктов в Европу увеличила рентабельность их производства, рост цен на масло также влияет на закупочные цены. Как результат, уже во второй половине июля и августе закупочные цены могут вырасти, правда, при условии, что сливочное масло продолжит дорожать.
С другой стороны, фактором сдерживания роста цен на молоко является уменьшение объемов производства сыров и увеличение предложения импортных сыров на внутреннем рынке, что более-менее сравняет баланс спроса и предложения сырого молока.
По данным портала Минфин, 900 граммов молока в магазинах можно купить сейчас по цене от 53,5 грн до 59,15 грн — с жирностью 1 и 2,6% соответственно. Заметим, что молоко с жирностью 1% подорожало с 49,75 грн в апреле, а с жирностью 2,6% - с 54,65 грн в июне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хотя многие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Европе, некоторые из них, например молоко, у нас уже почти вдвое дороже, чем в Италии.
Фото pixabay141
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