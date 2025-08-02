Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума, а Тельцам перестать все контролировать: гороскоп на субботу, 2 августа

Август для многих знаков зодиака станет настоящим испытанием на выдержку и верность своим идеям, уверена известный астролог Людмила Булгакова.

Суббота, 2 августа, обещает быть ярким, насыщенным и немного неожиданным днем. Главное — не бояться менять планы и слушать внутренний голос, считают астрологи.

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Овен

Для Овнов отличное время для общения с друзьями или короткой поездки. Не отказывайтесь от приглашений. Неожиданная новость может подтолкнуть вас к переоценке некоторых жизненных планов. Важно не торопиться с выводами, а действовать осознанно.

Телец

Тельцам не стоит все контролировать. Чем больше свободы вы дадите себе и окружающим, тем гармоничнее пройдет день. Будьте внимательны к тратам. Энергия дня располагает к творчеству. Не бойтесь проявить заботу и нежность.

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Близнецы

Близнецам стоит сосредоточиться на себе и собственных потребностях. Не распыляйтесь на чужие проблемы, особенно если вас об этом не просят. Будьте честны, но мягки — компромисс вполне реален.

Рак

Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума. Подсознание будет особенно активно — возможны яркие сны или интуитивные прозрения. Если вы давно хотели простить кого-то — сейчас самое время. Не тратьте силы на то, что не приносит радости.

Лев

Львы будут в центре событий, даже если не планировали этого. Возможны спонтанные знакомства, которые откроют интересные перспективы. Финансово день может быть удачным. Главное — не тратить всё сразу.

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Дева

Девы могут почувствовать внутреннюю напряженность. День подходит для наведения порядка. Возможны интересные идеи, касающиеся работы или личных проектов.

Весы

Весам важно оградить себя от токсичных людей. Возможен сюрприз от любимого человека или романтическое признание. Не игнорируйте мелкие знаки — интуиция подскажет верное решение. Если вас тянет на перемены — делайте шаг, даже если он кажется маленьким.

Скорпион

Скорпионы могут даже изменить жизненный путь. Вы можете неожиданно увидеть, что давно назревало, но было неосознанно. День идеально подходит для принятия решений, особенно если они давно откладывались. Не бойтесь завершить то, что утратило смысл.

Стрелец

День может начаться с легкого недоразумения, но оно быстро разрешится. Возможны хорошие новости, связанные с поездками. Энергия дня вдохновляет на приключения.

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Козерог

Козероги могут почувствовать, что у них наконец-то появилось пространство для дыхания. Возможны полезные идеи, касающиеся финансов или жилья. Суббота также хороша для укрепления отношений. Не игнорируйте свое физическое состояние — организм подскажет, что ему нужно.

Водолей

Для Водолеев день будет насыщена контактами и разговорами. Это день освобождения от ненужного, отпустите то, что не работает и не приносит радости. Возможна внезапная идея, которая вдохновит на кардинальные перемены.

Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Возможны колебания настроения, но они быстро пройдут, если вы не будете бороться с собой. День может принести романтику или теплое воспоминание, которое неожиданно тронет душу. Лучше избегать спонтанных покупок и сохранять доброту к себе.

А о том, кому август принесет богатство и успех, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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