Очень много: в США раскрыли потери россии в войне с Украиной

Президент США Дональд Трамп, озвучивший новый дедлайн пути для заключения мира с Украиной, опубликовал в своей соцсети Truth Social данные о потерях сторон в российско-украинской войне, назвав цифры «шокирующими».

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По словам американского президента, только в июле 2025 года россия потеряла около 20 тысяч военных, а общее число погибших с начала года составило 112 500 человек.

«Это очень много ненужных смертей!» — написал Трамп, используя прописные буквы для эмоционального акцента.

В то же время, по его данным, Украина потеряла около 8 тысяч военных, не считая пропавших без вести. Президент США также отметил, что среди жертв есть гражданские украинцы, погибшие в результате российских ракетных ударов по Киеву и другим городам.

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«Это война, которая никогда не должна была произойти, — это война Байдена, а не Трампа. Я здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить! — добавил глава Белого дома.

Соотношение потерь между сторонами, по оценке Трампа, составляет около 14:1 в пользу Украины. Это стало одним из острейших публичных сообщений президента США о войне за последние месяцы.

Напомним, накануне Трамп объявил о размещении атомных субмарин в ответ на угрозы Дмитрия Медведева, а Госдеп США пригрозил новыми санкциями, если кремль не согласится на прекращение огня.

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