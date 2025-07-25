41.38 / 41.92 48.74 / 49.37
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сколько российская армия потеряла военных в боях на Курщине: Сырский обнародовал данные

14:32 25 июля 2025
Российская армия

москва потеряла 80 000 убитых или раненых солдат во время украинского наступления в Курской области россии. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post.

Сырский не предоставил подробностей о потерях украинцев в Курской области, но говорит, что потери россиян значительно выше.

Украина начала беспрецедентное наступление на российской границе в августе 2024 года, застав россию врасплох и захватив 1300 квадратных километров за первые несколько месяцев. Операция, которую возглавлял Сырский, имела целью отвлечь российские войска от линии фронта на востоке Украины и сорвать вероятные планы россии вторгнуться в Сумскую область.

При поддержке около 20 тысяч северокорейских военнослужащих россия начала контрнаступление этой весной, вытеснив Украину с большей части российской территории.

РЕКЛАМА

В конце июня Сырский заявлял, что украинские воины контролируют около 90 квадратных километров в Глушковском районе Курской области, назвав это «упреждающими действиями в ответ на возможное наступление противника».

Он добавил, что в этом районе боевые действия ведут примерно 10 тысяч оккупантов.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют открыть новый фронт.

РЕКЛАМА

200

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

эксперт по туризму Марина Билоножко

«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко

Как замариновать хрустящие корнишоны

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Следующий материал
Новости партнеров