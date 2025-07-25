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Сколько российская армия потеряла военных в боях на Курщине: Сырский обнародовал данные
москва потеряла 80 000 убитых или раненых солдат во время украинского наступления в Курской области россии. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post.
Сырский не предоставил подробностей о потерях украинцев в Курской области, но говорит, что потери россиян значительно выше.
Украина начала беспрецедентное наступление на российской границе в августе 2024 года, застав россию врасплох и захватив 1300 квадратных километров за первые несколько месяцев. Операция, которую возглавлял Сырский, имела целью отвлечь российские войска от линии фронта на востоке Украины и сорвать вероятные планы россии вторгнуться в Сумскую область.
При поддержке около 20 тысяч северокорейских военнослужащих россия начала контрнаступление этой весной, вытеснив Украину с большей части российской территории.
В конце июня Сырский заявлял, что украинские воины контролируют около 90 квадратных километров в Глушковском районе Курской области, назвав это «упреждающими действиями в ответ на возможное наступление противника».
Он добавил, что в этом районе боевые действия ведут примерно 10 тысяч оккупантов.
Ранее сообщалось, что оккупанты планируют открыть новый фронт.200
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