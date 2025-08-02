- 08:50 Российские террористы били по Украине дронами и ракетами: где ночью раздавались взрывы и бушевали пожары
- 08:17 Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа
- 02.08 22:28 Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 02.08 22:01 Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит
- 02.08 21:32 Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье
- 02.08 21:03 С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов
- 02.08 20:45 «Ван Гог рисовал подсолнухи не случайно», — коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк
- 02.08 20:34 Был отмечен благодарностями и медалями: воин с Киевщины не пережил тяжелое ранение
- 02.08 20:26 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 02.08 20:07 Ватрушки с яблоком: можно тем, кто на диете
- 02.08 19:43 Что происходит в Часовом Яре: эксперт рассказал о ситуации в городе и почему оккупанты соврали, что взяли его
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа
Синоптики обещают украинцам на выходные погоду без сюрпризов: где будет жарче всего
В начале августе практически по всей Украине установится малооблачная погода, без осадков. Небольшие кратковременные дожди местами пройдут лишь на крайнем востоке и западе страны. Наиболее жаркая погода охватит юго-восточные регионы страны и Крым, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.
Суббота, 2 августа:
В западных областях ожидается комфортная и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +26…+31 °С.
В северных областях малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +25…+30 °С.
В центральных регионах страны переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.
В южной половине Украины, а также в Крыму прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.
В восточных регионах ожидается сухая и малооблачная погода в течение суток. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.
Воскресенье, 3 августа:
В западной части страны ночью без существенных осадков, днём и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и на Прикарпатье возможен град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +26…+31 °С.
В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +18…+18 °С, днём +26…+31 °С.
В центральных регионах Украины ожидается сухая и солнечная погода, только вечером в Днепропетровской области местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +30…+35 °С.
В южной части страны и Крыму предвидится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21 °С, днём +31…+36 °С.
В восточных областях ночью без осадков, днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +29…+34 °С.
По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 22,6°С, что выше климатической нормы на 1,3°С.
Холоднее всего было 1 июля, когда минимальная температура снизилась к утру до 12,9°С. Теплее всего было 7 числа, когда максимальная температура повысилась до +34,4°С.
Осадков на проспекте Науки выпало 97 мм или 143% месячной нормы. Только в июле выпало значительное количество осадков в начале года в столице.
Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko39
Читайте нас в Facebook
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Крысам важно избегать споров, а Кроликам — не бояться проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа