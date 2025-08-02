Синоптики обещают украинцам на выходные погоду без сюрпризов: где будет жарче всего

В начале августе практически по всей Украине установится малооблачная погода, без осадков. Небольшие кратковременные дожди местами пройдут лишь на крайнем востоке и западе страны. Наиболее жаркая погода охватит юго-восточные регионы страны и Крым, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

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Суббота, 2 августа:

В западных областях ожидается комфортная и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +26…+31 °С.

В северных областях малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +25…+30 °С.

В центральных регионах страны переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

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В южной половине Украины, а также в Крыму прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.

В восточных регионах ожидается сухая и малооблачная погода в течение суток. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.

Воскресенье, 3 августа:

В западной части страны ночью без существенных осадков, днём и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и на Прикарпатье возможен град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +26…+31 °С.

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В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +18…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных регионах Украины ожидается сухая и солнечная погода, только вечером в Днепропетровской области местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +30…+35 °С.

В южной части страны и Крыму предвидится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21 °С, днём +31…+36 °С.

В восточных областях ночью без осадков, днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +29…+34 °С.

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По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 22,6°С, что выше климатической нормы на 1,3°С.

Холоднее всего было 1 июля, когда минимальная температура снизилась к утру до 12,9°С. Теплее всего было 7 числа, когда максимальная температура повысилась до +34,4°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 97 мм или 143% месячной нормы. Только в июле выпало значительное количество осадков в начале года в столице.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko

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